Cela pourrait être l’une des annonces de la présentation de demain ?

Comme vous le savez tous, une présentation de Pokémon sera diffusée demain à 15 heures, et elle nous apportera plus d’une demi-heure d’informations sur Pokémon. À moins de 24 heures de cette présentation, il semble que nous puissions avoir un aperçu de certains des contenus qui seront abordés.

Une publicité pour le Nintendo Switch Online est apparue au Japon et elle révèle des choses croustillantes. Tout d’abord, un combat de raid Mewtwo Teracristal est montré pour Pokémon Écarlate/Violet. Cela n’a pas encore été annoncé par Nintendo ou Pokémon Co., mais il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet. Demain semble être le moment idéal pour l’officialiser.

De plus, nous voyons une autre image du jeu de cartes à collectionner Pokémon du Game Boy Color. Nous savons depuis un moment que ce titre sortira sur le Nintendo Switch Online, mais nous ne savons pas quand. Avec l’apparition du jeu dans une nouvelle publicité, on peut penser que la sortie est imminente. Espérons que nous aurons une date de sortie confirmée demain, voir une sortie en shadow drop !

Le jeu Pokémon Trading Card Game (TCG) sur Game Boy est une adaptation du jeu de cartes à collectionner Pokémon TCG, qui est basé sur l’univers Pokémon créé par Nintendo, Game Freak et Creatures. La version Game Boy du jeu a été développée par Hudson Soft et publiée par Nintendo en 1998 au Japon et en 2000 en Amérique du Nord et en Europe.

Le jeu reprend les mécanismes du jeu de cartes à collectionner Pokémon, où les joueurs utilisent des decks de cartes Pokémon pour s’affronter en tant que dresseurs de Pokémon. L’objectif est de vaincre les autres dresseurs en utilisant une combinaison de tactique, de stratégie et de chance. Chaque joueur construit son deck en choisissant parmi une variété de cartes Pokémon, d’énergies et de cartes de dresseurs.

En plus du mode solo, le jeu permettait des duels en mode 2 joueurs via un câble Game Link qui permet aux joueurs de s’affronter en utilisant leurs propres decks personnalisés.

Le joueur incarne un dresseur de Pokémon qui voyage à travers le monde pour affronter les huit clubs Pokémon. Chaque club est dirigé par un leader de club, et une fois que le joueur a réussi à battre tous les leaders de club et à collecter leurs cartes-clés, il pourra affronter les quatre membres de l’élite des Quatre. L’objectif ultime est de devenir le meilleur dresseur de cartes Pokémon au monde en remportant le titre de « Grand Maître ».