Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Alex Kidd in Miracle World DX – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Aragami – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Aragami 2 – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Blue Fire – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Bustafellows – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base : $21.99)

– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Death Squared – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Descenders – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Dicey Dungeons – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Doom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Doom 3 (1993) – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom Eternal – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Doom II (Classic) – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Double Dragon 4 – $3.49 (prix de base : $6.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Dragon Quest Treasures – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Egglia Rebirth – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Grapple Dog – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Hypnospace Outlaw – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Maglam Lord – $17.99 (prix de base : $39.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Metal Max Xeno: Reborn – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Nexomon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Nexomon: Extinction – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Niceklodeon All-Star Brawl – $7.50 (prix de base : $49.99)

– Nine Parchments – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Not Tonight – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Observer – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Old Man’s Journey – $1.99 (prix de base : $9.99)

– OPUS: Echo of Starsong – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Owlboy – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Pillars of Eternity – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Potion Permit – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Power Rangers: Battle of the Grid – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Q.U.B.E. 2 – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Q.U.B.E. 10th Anniversary – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Quake – $3.29 (prix de base : $9.99)

– Raiden IV x Mikado Remix – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Raiden V: Director’s Cut – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : $16.49)

– River City Melee Mach – $4.75 (prix de base : $13.99)

– Root Film – $9.99 (prix de base : $39.99)

– RPG Time: The Legend of Wright – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – $8.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Summer in Mara – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Superhot – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Sword of the Necromancer – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Sword of the Vagrant – $4.99 (prix de base : $9.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Forbidden Arts – $2.24 (prix de base : $14.99)

– The House of the Dead: Remake – $8.49 (prix de base : $24.99)

– The Red Lantern – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Tiny Metal – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Tormented Souls – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Trine: Ultimate Collection – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– What the Golf? – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Wolfenstein: Youngblood – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Wolfenstein II – $5.99 (prix de base : $39.99)

– World End Syndrome – $19.99 (prix de base : $39.99)