Replongez dans le passé de Pokémon avec l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Deux autres grands classiques des jeux Pokémon figurent désormais au catalogue de l’abonnement Nintendo Switch Online. Si vous possédez un abonnement Nintendo Switch Online standard, vous pouvez jouer à la version Game Boy Color de Pokémon Trading Card Game, accessible depuis le catalogue Game Boy — Nintendo Switch Online. Si vous disposez d’un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, vous pouvez également profiter de Pokémon Stadium 2, disponible dans le catalogue Nintendo 64 – Nintendo Switch Online.

Sorti pour la première fois en 2000, Pokémon Trading Card Game permet de découvrir l’univers du JCC Pokémon au format jeu vidéo. Au programme : parcourir un vaste monde, affronter des adversaires, collectionner des boosters et tenter de créer le deck suprême tout en recherchant les rarissimes et puissantes « cartes Pokémon légendaires ». Si certaines règles peuvent différer de celles du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon actuel, les fans pourront néanmoins revivre les débuts du jeu.

À l’instar du premier opus du même nom, Pokémon Stadium 2 s’axe sur d’intenses combats Pokémon contre les Championnes et Champions d’Arène et les membres du Conseil 4 de Pokémon Or et Pokémon Argent. Ce titre propose également un éventail de mini-jeux divertissants, auxquels vous pourrez jouer avec une, deux ou trois autres personnes. Notez toutefois que la fonctionnalité Transfer Pak, initialement disponible sur Nintendo 64 à la sortie du jeu et permettant d’importer des Pokémon issus d’anciens jeux sur console portable, n’existe pas dans la version actuelle.

Ces deux jeux rejoignent Pokémon Snap, Pokémon Puzzle League et Pokémon Stadium, qui figurent tous déjà au catalogue de l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel !