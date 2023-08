N’oubliez pas vos potes, parce que ça défouraille aujourd’hui !

Témoin éternel des whatmille indiepocalypses consécutifs qui ont secoué l’industrie du jeu vidéo depuis sa sortie en 2015, le défouloir libertaire et facétieux Broforce accueille aujourd’hui une nouvelle mise à jour gratuite, pleine de joie et de violence.

Disponible dès maintenant sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch, Broforce Forever se lève une fois encore contre la tyrannie, l’oppression et la persécution. Grande première, il est même possible de se délecter du pixel art patriotique du jeu avec son abonnement Game Pass.

Retrouvez dès à présent tout un tas de bros, défis et flex inédits pour pas un kopeck (ou très peu de kopecks si vous n’avez pas encore plongé dans cette folie ludique) sur tous ces supports.