Parmi les annonces marquantes : la date de sortie du DLC pour Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, un évènement en jeu avec Mew et Mewtwo… ainsi que deux nouvelles séries animées — Pokémon : les Vents de Paldea et Pokémon : À l’ascension des cimes —, l’ouverture des précommandes digitales pour Le retour de Détective Pikachu, et des mises à jour pour les jeux mobiles

Londres, Royaume-Uni, le 8 août 2023. The Pokémon Company International a diffusé aujourd’hui le dernier Pokémon Presents et partagé avec les fans du monde entier des annonces exclusives, ainsi que la perspective de nouvelles expériences dans le cadre de la franchise. Cette présentation vidéo contenait notamment des informations inédites sur le contenu additionnel très attendu pour les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, derniers opus de la série principale Pokémon sortis en novembre 2022.

Voici un résumé des informations contenues dans le Pokémon Presents.

POKÉMON ÉCARLATE ET POKÉMON VIOLET

Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 1 : Le Masque Turquoise

La première partie du contenu additionnel pour les jeux vidéo à succès Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, intitulé Le trésor enfoui de la Zone Zéro, sortira le 13 septembre 2023. Dans le Volume 1 : Le Masque Turquoise, les joueurs et joueuses partiront en voyage scolaire à Septentria et prendront part à un programme d’études en pleine nature en partenariat avec une autre école. Là-bas, les élèves rencontreront des Pokémon que l’on ne trouve pas dans la région de Paldea, et tenteront de percer les mystères qui se cachent derrière une vieille légende de Septentria. Plus d’informations sur le Volume 2 : Le Disque Indigo seront dévoilées ultérieurement.

« Obtenez Mew & Mewtwo ! » — évènement en jeu

Un évènement spécial aura lieu dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet pour marquer l’arrivée du Pokémon fabuleux Mew et du Pokémon légendaire Mewtwo dans la région de Paldea. À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 18 septembre 2023 à 14:59 UTC, il est possible d’ajouter Mew à son équipe en entrant le mot de passe GETY0URMEW dans l’écran « Cadeaux Mystère ». De plus, des raids Téracristal évènementiels auront lieu entre le 1er septembre 2023 à 00:00 UTC et le 17 septembre 2023 à 23:59 UTC. Dans ces raids évènementiels, les joueurs et joueuses pourront défier et tenter d’attraper un Mewtwo doté de l’Insigne Surpuissant.

Pokémon : les Vents de Paldea

The Pokémon Company International a annoncé la diffusion prochaine d’une nouvelle websérie animée intitulée Pokémon : les Vents de Paldea, qui donne un nouveau souffle créatif à cette région. Cette série limitée originale suit le parcours d’apprentissage et d’initiation de trois élèves, Ohara, Alix et Ohma. Les fans pourront regarder Pokémon : les Vents de Paldea sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon prochainement.

DE NOUVELLES EXPÉRIENCES DE JEU ET DES FORMES DE DIVERTISSEMENT ORIGINALES

Le retour de Détective Pikachu

En amont de sa sortie exclusive sur Nintendo Switch le 6 octobre 2023, Le retour de Détective Pikachu est déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop ainsi que dans les boutiques en ligne et magasins participants. Ce nouvel opus met en vedette le seul et unique détective Pokémon bourru et amateur de café, Pikachu, aux côtés de son fidèle partenaire, Tim Goodman. Avec l’aide de nombreux autres Pokémon, Tim et Pikachu élucideront une série de mystères liés à des incidents survenus à Ryme City, une localité où les humains et les Pokémon vivent en harmonie.

Pokémon : À l’ascension des cimes

Le 11 août 2023, The Pokémon Company International présentera une nouvelle série animée, Pokémon : À l’ascension des cimes, lors d’une diffusion spéciale à l’occasion des Championnats du Monde Pokémon au PACIFICO Yokohama. On y apercevra Ava et son partenaire Pokémon Mystherbe tandis que ces deux camarades tentent d’atteindre le sommet de la scène compétitive du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Le premier épisode sera également disponible pour les fans du monde entier sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon le 11 août.

D’autres nouveautés et mises à jour ont été révélées concernant les applications mobiles populaires de la franchise, dont Pokémon GO, Pokémon Sleep, Pokémon UNITE, Pokémon Masters EX et Pokémon Café ReMix. The Pokémon Company International a également annoncé l’arrivée en ce jour du jeu à succès Pokémon Trading Card Game dans le catalogue Game Boy — Nintendo Switch Online, ainsi que de Pokémon Stadium 2 dans le catalogue Nintendo 64 — Nintendo Switch Online. Les Dresseuses et Dresseurs sont invités à retrouver toutes ces informations de manière plus détaillée dans la vidéo du Pokémon Presents.