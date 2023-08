Mega Cat Studios et Skybound Games viennent d’annoncer que leur prochain RPG de catch WrestleQuest sera reporté au 22 août. Le jeu devait sortir demain, le 8 août. Le jeu a déjà été repoussé de nombreuses fois.

Apparement, un bug majeur avait été découvert dans la version de lancement du jeu, permettant aux joueurs jouant au jeu sur plusieurs appareils différents de perdre leurs sauvegardes. La sortie du jeu est donc retardée de quelques semaines afin que ce bug puisse être corrigé.

Ce tout nouveau RPG situé dans l’univers du catch propose un gameplay au tour par tour ainsi qu’une histoire trépidante qui emmènera les joueurs dans et en dehors du ring. Les apprentis catcheurs pourront également retrouver de véritables légendes comme “Macho Man” Randy Savage, Booker T, Andre The Giant, Jake “The Snake” Roberts, Jeff Jarrett, et bien d’autres.