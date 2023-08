Des quêtes, des récompenses, des costumes, et bien plus encore !

L’énergie occulte qui domine le monde de Jujutsu Kaisen s’est emparée de l’île du Battle Royale Fortnite. Dans Brisez la malédiction !, qui débute aujourd’hui et se terminera le 25 août à 08h00 du matin, les joueurs peuvent apprendre des techniques occultes et accomplir des quêtes pour débloquer des récompenses cosmétiques, mais aussi se déguiser en Exorciste grâce à de nouvelles tenues disponibles dans la boutique, ou bien gagner des récompenses supplémentaires lors de la coupe Jujutsu Kaisen, et bien plus encore !

QUÊTES BRISEZ LA MALÉDICTION ! – Détruisez les Lamas Occultes qui errent sur l’île pour apprendre la Technique Vaudou et l’Équation Imaginaire : Violet ! Grâce à ces techniques occultes, terminez les quêtes Brisez la malédiction ! qui commencent à la Classe 4 de l’École d’Exorcisme et progressent jusqu’à la Classe Spéciale pour gagner de l’Énergie Occulte et débloquer des récompenses cosmétiques sur la voie des récompenses gratuites, y compris l’émote Dix Ombres : Crapaud. Achetez la voie bonus pour obtenir des récompenses supplémentaires, dont la tenue de Yuji Itadori. Pour en savoir plus sur les quêtes Brisez la malédiction ! et les deux voies de récompenses, rendez-vous sur le blog de Fortnite.

COUPE JUJUTSU KAISEN – La Coupe Jujutsu Kaisen est un tournoi de Zéro Construction en Duo qui débutera le 11 août ! Les joueurs qui gagneront le plus de points dans leur région pourront débloquer l’émote Bon Chien de Jade. Les Duos qui réaliseront trois éliminations dans le tournoi avec l’Équation Imaginaire Violet seront récompensés par l’émote Œil de Gojo, et tous les joueurs qui gagneront au moins huit points recevront l’Aérosol Entrainement de Yuji.

BOUTIQUE – Les pairs de Yuji Itadori – et son professeur – le rejoignent dans Fortnite. Les tenues de Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki et Satoru Gojo sont désormais disponibles dans la boutique !