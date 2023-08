RedDeer.Games a annoncé que Project Downfall, créé par MGP Studios et Solid9, arrivera sur Nintendo Switch plus tard cette année. Préparez-vous à un combat semi-tactique vraiment hardcore dans le style graphique des vieux jeux d’arcade, mais avec un effet moderne. Dans Project Downfall – shooter violent et bourré d’action se déroulant dans une histoire alternative, vous vous retrouverez au centre d’un nouvel ordre mondial.

Articles similaires