Quake II est désormais disponible sur Nintendo Switch via l’eShop pour 9€99. Bethesda vient de sortir le jeu sur l’eShop de la Switch, dans le cadre de la QuakeCon 2023.

Quake II est proposé avec l’extension Call of the Machine ainsi que les packs de missions originaux, Quake II 64, le multijoueur en ligne et en local, le cross-play et la visée par mouvement optionnelle.

De base, Quake 2 est un jeu de tir à la première personne (FPS) développé par id Software et publié en 1997. C’est la suite du jeu original Quake, qui a été un énorme succès et a marqué un tournant dans l’histoire des jeux vidéo. Dans Quake 2, les joueurs incarnent un soldat appelé « Bitterman » qui est envoyé sur une planète extraterrestre, Stroggos, afin de contrer une invasion alien dirigée par la race des Stroggs. Le scénario se déroule dans un environnement futuriste et apocalyptique où les joueurs doivent affronter des ennemis extraterrestres et résoudre des énigmes pour progresser dans le jeu.

Pour les plus gros fans, des éditions physiques, standard (34,99 $), Special (84,99 $) et Ultimate (149,99 $), pourront être précommandées dès aujourd’hui à partir de 16:00 (heure française) sur la boutique de Limited Run Games.

« Profitez de la version originale authentique de Quake II, avec le support des résolutions larges haute définition, des modèles retravaillés, des animations ennemies et du gore améliorés, des comportements de l’IA améliorés et restaurés, des cinématiques améliorées, un éclairage dynamique et coloré, de l’anticrénelage, de la profondeur de champ, la bande-son originale signée Sonic Mayhem et plus encore

Jouez à l’intense campagne militaire de science-fiction

L’humanité est en guerre contre les Stroggs, une race extraterrestre hostile ayant attaqué la Terre. En réponse, l’humanité a lancé un assaut sur la planète natale des Stroggs. Cette attaque a échoué, mais vous avez survécu. Sous-équipé et en sous-nombre, vous devez pénétrer dans les installations militaires fortifiées et désactiver la machine de guerre ennemie. Vous arriverez ainsi à déterminer le destin de l’humanité.

Bénéficiez des deux packs de mission originaux

Quake II comprend les deux packs de mission originaux : “The Reckoning”, qui intègre 18 niveaux de campagne et 7 cartes de match à mort, et “Ground Zero”, qui intègre 15 niveaux de campagne et 14 cartes de match à mort.

Jouez à la toute nouvelle extension “Call of the Machine”

Une toute nouvelle expérience Quake II signée MachineGames, constituée de 28 niveaux de campagne et d’une carte multijoueur de match à mort. Dans les profondeurs de l’espace Strogg se trouve la Machine, une singularité capable de détruire le tissu de la réalité. Combattez dans le temps et l’espace pour trouver le Strogg-Maker, le détruire et changer le destin de l’homme et de la machine.

Obtenez Quake II 64 gratuitement

Profitez des 19 niveaux de campagne, des 10 cartes de match à mort en multijoueur, et d’une bande-son originale supplémentaire dans cette sortie de la version originale de Quake II 64.

Profitez du multijoueur/coop en local et en ligne

Combattez les Stroggs hostiles dans la campagne militaire de science-fiction et les extensions en coopération à 4 joueurs en ligne ou sur écran partagé en local, et participez à des combats rétros grâce au support des matchs à 16 joueurs (en ligne) ou *4 joueurs (écran partagé en local). Inclut le support des bots pour les modes match à mort et match à mort par équipe hors ligne et en ligne.

Jouez ensemble grâce au Crossplay

Jouez à la campagne et à tous les packs d’extension en coopération ou affrontez vos amis en mode multijoueur, peu importe la plateforme !

Compatible avec le motion gaming

Améliorez votre précision grâce à la possibilité d’utiliser les commandes gyroscopiques. Cette option peut être utilisée en plus de la visée au stick pour un mélange parfait d’immersion et de précision. »