Le 11 août 2023 – The Pokémon Company International propose la nouvelle extension Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, disponible dès aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

La sortie de cette nouvelle extension marque l’entrée des Pokémon-ex Téracristal dont le type a changé dans le JCC Pokémon et certains des Pokémon-ex Téracristal présenteront une Énergie d’un type différent. Dans Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes, les Dresseurs et Dresseuses verront Dracaufeu-ex en tant que type Obscurité au lieu de son type Feu habituel, et Tyranocif-ex en tant que type Électrique au lieu de son type habituel Combat ou Obscurité. Lorsqu’ils attaquent, les Pokémon-ex Téracristal dont le type a changé utilisent le même type d’Énergie que leur type habituel, mais leur Faiblesse correspondra à leur nouveau type. Ces cartes suivront également les mêmes règles que celles des Pokémon-ex traditionnels : lorsqu’ils sont mis K.O., les Pokémon-ex Téracristal dont le type a changé offriront deux cartes Récompense au lieu d’une.

L’extension Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea est maintenant disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales dans les magasins participants du monde entier.

De plus, Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes est maintenant disponible en version numérique via l’ application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent collectionner de nouveaux Pokémon-ex Téracristal dont le type a changé et combattre à leurs côtés, et lors de la connexion, le Passe de combat Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes récompensera les joueurs et les joueuses avec un nouveau deck mettant en vedette Dracaufeu-ex de type Obscurité. Un deck premium supplémentaire avec Terracruel-ex pourra également être déverrouillé en échangeant des Cristaux, gagnés en accomplissant des quêtes quotidiennes.