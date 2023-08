Sword and Fairy Inn 2 est sorti sur la Nintendo Switch le 27 juillet dernier. Il a été édité par eastasiasoft. Vous pouvez l’acquérir pour la somme de 19,99€. Il propose une expérience de gestion d’une auberge. L’auberge a toujours cette image d’un endroit très vivant où nombre de personnes de tous horizons se croisent. Voyons ce que va nous proposer le jeu.

À noter que le titre n’est pas proposé avec une traduction française et un bon niveau d’anglais sera nécessaire pour comprendre l’histoire.

Bienvenue à l’auberge

Au départ, le jeu s’apparente à un jeu de gestion plutôt classique.

Vous débarquez dans une auberge que vous allez devoir gérer. Dans un premier temps, vous pouvez uniquement servir des repas. Pour cela, vous disposez de 3 personnages et de deux tables. Vous allez devoir choisir les repas qui seront servis et vous devrez allouer une tâche à chacun des personnages à votre disposition. Vous aurez besoin d’un cuistot, d’une serveuse et d’une personne pour gérer le nettoyage. Pour cela, vous devrez faire attention aux caractéristiques de chaque personnage afin de lui donner la tâche à faire pour laquelle il est le plus doué.

Le jeu fonctionne sur le principe du calendrier que l’on connait avec douze mois de 28 à 31 jours. Chaque mois, un certain nombre d’événements auront lieu.

Au départ, vous passez les journées à gérer le service et le placement des clients. Peu à peu, de nouvelles fonctionnalités vont apparaître. Vous allez avoir des chambres à gérer, une ferme dans laquelle vous pourrez faire pousser les ingrédients dont vous aurez besoin pour faire les préparations des plats, un marché où vous pouvez vous rendre une fois par jour afin d’acheter les ingrédients manquants pour la réalisation des recettes. Vous pourrez aussi y recruter de nouveaux employés pour le bon fonctionnement de l’auberge.

Dans le menu, vous aurez accès à un résumé de votre auberge indiquant son nombre d’étoiles, son niveau, vos ressources et votre argent. Cela vous permet d’avoir une vue globale de votre auberge très rapidement.

Ensuite, vous avez accès à toutes les recettes que vous avez débloquées, toutes les parties de l’histoire auxquelles vous avez accès depuis le début de la partie, tous les éléments et ressources que vous pourrez débloquer au cours de votre partie.

Au fur et à mesure de votre partie, vous en apprendrez davantage sur l’histoire des employés et des clients de votre auberge.

Par la suite, la partie RPG de l’opus va prendre une part de plus en plus importante.

En effet, chaque jour, vous pourrez proposer un entraînement à vos employés en fonction de leurs compétences et de vos besoins. Vous allez, par exemple, pouvoir entraîner votre cuistot afin de le faire s’améliorer dans la préparation des plats. Cela fera augmenter le nombre d’étoiles du plat proposé aux clients et son prix.

D’autre part, vous pourrez aussi faire évoluer la force et la vitesse de vos employés. Cela sera très utile pour les employés affectés aux tâches de service et de nettoyage notamment. Il faudra donc faire des choix judicieux quant aux personnages que vous sélectionnerez pour la réalisation de ces entraînements.

Concernant la ferme, celle-ci sera évolutive. En effet, vous pourrez faire augmenter le nombre de carrés de culture contre quelques conditions (ressources, argent…). Vous pourrez aussi débloquer un coin pour élever des porcs qui seront ensuite transformés en denrées pour les recettes et un coin où vous pourrez pêcher.

Par la suite, des mini-jeux plutôt rigolos seront débloqués. Ils vous permettront de combattre des clients présents dans les chambres de votre auberge.

Concernant le côté plutôt RPG du jeu, vous pourrez avoir un aperçu des résumés de vos différents personnages depuis le menu principal.

Prise en main

Le jeu a un style graphique se rapprochant beaucoup de l’univers Ghibli. Les personnages sont tout mignons et colorés. Le jeu en est très agréable à l’œil.

Au départ, le jeu est vraiment assez difficile à prendre en main. Les commandes ne sont pas intuitives et le jeu ne nous guide que peu. Il faudra quelques heures de jeu et quelques jours in-game pour le prendre vraiment en main.

Le jeu est jouable en portable comme en docké même si en mode portable, les écritures et les menus pourront paraitre vraiment petits et peu lisibles.

Le jeu possède un système de sauvegarde automatique mais il vous sera possible de sauvegarder à volonté en passant par le menu. Vous ne serez pas obligés d’attendre une fin de journée pour pouvoir le faire comme dans la plupart des autres jeux de gestion.

Le jeu est proposé à un prix de 19,99€ ce qui est plutôt raisonnable compte tenu de la quantité importante de contenu.

Conclusion 5.4 /10 Sword and Fairy Inn 2 propose une expérience de gestion d’auberge plutôt complète en y incluant des mécaniques de RPG avec l’évolution des personnages et des installations. La prise en main un peu difficile dans un premier temps devient plus aisée au fil du jeu. Cependant, l’absence de traduction dans ce type d’opus pourra clairement être un frein à la compréhension de l’histoire principale. Détail de la note Gameplay 0

Originalité 0

Durée de vie / prix 0

Difficulté 0

Maniabilité 0