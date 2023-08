Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Red Dead Redemption – 11.5GB

Hidden Shapes: Cat Realm + Trick or Cats – 3.8GB

Aery – Flow of Time – 3.6GB

Cat’s Cosmic Atlas – 1.9GB

Black Skylands – 1.7GB

How 2 Escape – 1.5GB

Summer Valley Hike – 1.1GB

The Cosmic Wheel Sisterhood – 979MB

Kovox Pitch – 821MB

A Castle Full of Cats – 687MB

Dolphin Spirit – Ocean Mission – 643MB

Embraced By Autumn – 628MB

Virgo Versus The Zodiac – 410MB

Sable’s Grimoire: Man And Elf – 326MB

Gauntler – 269MB

Satay Shop Tycoon – 268MB

Ginsha – 253MB

Gravity Oddity – 193MB

Brave Bow Archer: Princess Rescue Simulator – 120MB

Duck Race – 116MB