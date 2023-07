Parfois, le hasard fait que deux jeux avec la même thématique et le même gameplay sortent dans la même période. Speed Crew et Manic Mechanics sont deux jeux dans l’univers de l’automobile qui s’inspirent très largement du gameplay anarchique d’Overcooked!. Alors que le premier nous faisait jouer dans le paddock d’une course automobile, le deuxième, développé et édité par les écossais de 4J Studios (éditeur de Minecraft sur notre console et de Skye Tales), nous place dans un garage. Manic Mechanics est disponible le 13 juillet 2023 au prix de vingt-trois euros sur l’eShop.

Overcooked! avec des voitures

Manic Mechanics est un jeu au gameplay anarchique où nous devons réparer le plus de voiture dans le temps imparti. C’est un jeu qui peut se faire seul mais qui est bien plus agréable à plusieurs.

Le gameplay est accessible et plaira à tous les membres de la famille. Nous incarnons une équipe de mécaniciens qui doit remettre à neuf les véhicules que nous recevons. Au programme, nous allons devoir regonfler des pneus, peindre des portières, réparer des moteurs, retirer la rouille du pot d’échappement, mais aussi des activités un peu plus inhabituelles, comme remplacer la roue aérospatiale des soucoupes volantes.

Manic Mechanics est très facile à prendre en main. Les tâches vous demandent d’appuyer sur le même bouton mais pas de la même façon. Vous devrez par exemple appuyer frénétiquement sur « X » pour remettre un pneu à neuf alors qu’un moteur demandera d’appuyer une seule fois au bon moment. Vous pouvez aussi foncer, lancer les objets, et nettoyer le sol / éteindre des incendies.

Les pièces à réparer arrivent d’un convoyeur et il faudra être bien vigilant aux nouvelles arrivées pour ne pas se trouver à court. De plus, il y a certaines pièces « hauts de gamme » déjà prêtes qui peuvent passer et disparaître à jamais si personne ne la récupère.

Nous gagnons des points en fonction du nombre de voitures réparées, des pièces que nous préparons qui restent inutilisées et des pièces hauts de gamme que nous utilisons pendant le niveau.

Il y a plusieurs zones dans Manic Mechanics qui comportent plusieurs niveaux. Chaque zone connaît la même progression de difficulté, démarrant tout doucement avant de s’achever par un « boss ». Chaque zone possède aussi ses propres caractéristiques. Vous aurez par exemple des sous-marins à réparer et des risques d’électrocution dans la zone aquatique.

Que l’on soit seul ou à plusieurs, Manic Mechanics est vraiment amusant. La progression est vraiment agréable et chaque niveau possède sa petite touche qui ajoute du piment pendant la partie. Le level design est aussi très bien pensé. Les niveaux possèdent leur propre architecture et leur propre piège qui sont assez variés pour nous donner envie de continuer.

Un jeu super fun mais super court

C’est un détail, mais c’est aussi très agréable de pouvoir examiner la carte et les postes de travail avant de débuter un niveau. Cela nous permet une meilleure organisation et nous évite des défaites imméritées.

Nous avons énormément apprécié les heures que nous avons passé dessus, notamment lors de l’arrivée des batteries électriques et les tâches qui nécessitent une coordination entre les équipiers.

Il est juste dommage que le jeu ne soit pas si coopératif que ça, et qu’il suffit de faire une tâche dans son coin et attendre que son coéquipier fasse la sienne pour réussir le meilleur score.

De plus, Manic Mechanics a une progression certes très agréable, proche de la perfection, mais possède un contenu assez vide. Avec cinq zones et autant de niveaux par zone, nous avons terminé le jeu en moins de cinq heures. Il y a bien des scores de développeur à aller chercher à la fin de la partie, mais il y a fort à parier que vous en aurez déjà battu plus de la moitié sans vous en rendre compte.

Le jeu est très simple, ce qui le rend accessible, mais nous n’avons pas forcément envie de retourner dessus après le générique de fin. Nous avons d’ailleurs débloqué tous les succès sans nous en rendre compte. Pour vingt-trois euros, cela paraît cher payé.

Avec un peu plus de contenu, Manic Mechanics aurait pu être le compagnon idéal de soirée pour jouer avec toute la famille. Le jeu contient aussi de très légers bugs et des temps de chargement sont assez longs. Espérons que ces derniers soient réglés lors d’un patch à sa sortie.

Les graphismes sont mignons et la bande-son est très sympathique. Nous avons apprécié les personnages que nous rencontrons dans chaque zone et les décors sont très réussis, nous plongeant dans un univers convivial et familial.

Le jeu est intégralement traduit en français, mais certains mots ne sont pas calibrés et dépasse de l’écran.

Conclusion 7.2 /10 Que ce soit en solo ou à plusieurs, Manic Mechanics est un jeu très sympathique. Le jeu possède un gameplay assez fun qui fait directement penser à Overcooked!. Cependant, le contenu est bien trop maigre pour vingt-trois euros et se termine bien trop vite sans grande rejouabilité. LES PLUS Un jeu très fun que ce soit seul ou à plusieurs

