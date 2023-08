Le 17 août 2023 – Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé que la nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC) Écarlate et Violet – Faille Paradoxe sera disponible dans tous les magasins participants du monde à partir du 3 novembre 2023.

Inspirée par les Pokémon Paradoxe des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, l’extension Écarlate et Violet – Faille Paradoxe introduit les Pokémon Temps passé et Temps futur ainsi que des cartes Dresseur, comme dévoilé récemment pendant les Championnats du Monde Pokémon 2023. Les Pokémon Temps passé, qui incarnent l’endurance et la puissance, disposent en général d’attaques directes qui infligent de nombreux dégâts, et il est plus difficile de les mettre K.O. Maîtrisant la vitesse et la technique, les Pokémon Temps futur ont des talents et des attaques dont les effets supplémentaires permettent d’élaborer des manœuvres astucieuses et des stratégies ingénieuses. De plus, les cartes Dresseur Temps passé soutiennent en général les Pokémon Temps passé, tandis que les cartes Dresseur Temps futur soutiennent les Pokémon Temps futur.

Les Capsules Techniques seront également de retour dans la prochaine extension du JCC Pokémon où elles apparaîtront en tant que nouvelles cartes Outil Pokémon qui, une fois attachées, permettront d’accéder à une nouvelle attaque.

Les cartes les plus remarquables de l’extension sont :

13 Pokémon-ex et 7 Pokémon-ex Téracristal

34 Pokémon « illustration rare »

15 Pokémon et cartes Supporter « illustration spéciale rare »

28 cartes Pokémon-ex et cartes Supporter « ultra rare », entièrement illustrées et texturées

7 cartes texturées dorées « hyper rare »

De plus, avant la sortie de la version sur table, les Dresseurs et Dresseuses pourront jouer avec Écarlate et Violet – Faille Paradoxe en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows le 2 novembre 2023. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent collectionner de nouveaux Pokémon Temps passé et Pokémon Temps futur pour combattre à leurs côtés, et recevoir des bonus en jeu dès qu’ils se connectent à l’application.

La sortie de cette nouvelle extension marque l’entrée des Pokémon-ex Téracristal dont le type a changé dans le JCC Pokémon et certains des Pokémon-ex Téracristal présenteront une Énergie d’un type différent. Dans Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes, les Dresseurs et Dresseuses verront Dracaufeu-ex en tant que type Obscurité au lieu de son type Feu habituel, et Tyranocif-ex en tant que type Électrique au lieu de son type habituel Combat ou Obscurité. Lorsqu’ils attaquent, les Pokémon-ex Téracristal dont le type a changé utilisent le même type d’Énergie que leur type habituel, mais leur Faiblesse correspondra à leur nouveau type. Ces cartes suivront également les mêmes règles que celles des Pokémon-ex traditionnels : lorsqu’ils sont mis K.O., les Pokémon-ex Téracristal dont le type a changé offriront deux cartes Récompense au lieu d’une.