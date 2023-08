Red Dead Redemption, le western épique qui a marqué toute une génération, et Undead Nightmare, son compagnon révolutionnaire bourré de morts-vivants, sont maintenant disponibles pour la première fois sur Nintendo Switch et PlayStation 4, et sur PlayStation 5 en rétrocompatibilité. Red Dead Redemption et Undead Nightmare arrivent dans un seul et même bundle numérique au prix public conseillé de 49,99 € sur le Nintendo eShop et le PlayStation Store, avec une sortie physique prévue le 13 octobre.

Ces nouvelles conversions des jeux originaux ont été conçues spécialement pour PlayStation 4 et Nintendo Switch, et proposent une fréquence d’images de 30 IPS, une résolution jusqu’à 1080p sur Nintendo Switch et PlayStation 4, jusqu’à 4K sur PlayStation 4 Pro, et en 4K intégrale sur PlayStation 5 (en rétrocompatibilité).

Elles proposent aussi du contenu bonus de l’Édition Jeu de l’année dont les classiques tomahawk, fusil explosif et armes en or ; ainsi que les tenues de commerçant et de maître chasseur, et plus. Le mode Difficile pour Red Dead Redemption est également inclus, ainsi que les trophées sur PlayStation 4, et les exploits en jeu sur Nintendo Switch. Les jeux intègrent aussi de nouvelles options de langue : chinois simplifié et traditionnel, coréen, polonais, portugais du Brésil, russe et espagnol d’Amérique latine, en plus de toutes les langues déjà présentes auparavant.

Red Dead Redemption, l’un des jeux les plus plébiscités de tous les temps par la critique, a été élu plus de 170 fois Jeu de l’année. Il raconte l’histoire de John Marston, un ancien hors-la-loi qui parcourt les vastes étendues de l’Ouest américain et du Mexique pour traquer les derniers membres de la célèbre bande de Van der Linde et tenter de sauver sa famille. Découvrez ou redécouvrez les évènements qui se déroulent juste après l’aventure épique d’honneur et de loyauté de Red Dead Redemption 2, le hit de 2018.

Red Dead Redemption a été primé pour ses musiques composées par Bill Elm et Woody Jackson, et vous retrouvez dans sa bande-son produite par David Holmes le fabuleux morceau “Far Away” de José González. Écoutez la bande originale de Red Dead Redemption ici et sur toutes les plateformes de streaming musical à la demande, dont Apple Music et Spotify.

Red Dead Redemption inclut également Undead Nightmare, la fameuse extension narrative qui réimagine l’univers de Red Dead Redemption alors que Marston lutte pour échapper à une horde de morts-vivants implacables et cherche un remède dans une version surnaturelle des westerns.