C’est la grosse sortie du jour ! Red Dead Redemption fait son retour sur PlayStation 4 et Nintendo Switch au prix de 49,99€ uniquement en dématérialisé, la version physique arrivera-t-elle en octobre. Alors que notre test arrivera dans les prochains jours, je vous propose de découvrir une vidéo de gameplay docké faite par Gamespot.

Découvrez Red Dead Redemption , le western épique, et Undead Nightmare, son compagnon révolutionnaire bourré de morts-vivants, qui sortiront pour la première fois sur Nintendo Switch et Playstation 4 dans un seul et même bundle. Dans un nouveau portage réalisé par les studios de Double Eleven, les versions Switch et PS4 rassemblent à nouveau les deux expériences classiques afin que les nouveaux joueurs comme les fans de la première heure puissent en profiter sur les consoles modernes, y compris en rétrocompatibilité sur PlayStation 5.

Red Dead Redemption , l’un des jeux les plus plébiscités de tous les temps par la critique, a été élu plus de 170 fois Jeu de l’année. Il raconte l’histoire de John Marston, un ancien hors-la-loi qui parcourt les vastes étendues de l’Ouest américain et du Mexique pour traquer les derniers membres de la célèbre bande de Van der Linde et tenter de sauver sa famille. Découvrez ou redécouvrez les évènements qui se déroulent juste après l’aventure épique d’honneur et de loyauté de Red Dead Redemption 2, le hit de 2018, et dans lesquels Marston traque ses anciens amis hors-la-loi Bill Williamson et Javier Escuella, ainsi que le leader de son ancienne bande, Dutch van der Linde, au crépuscule de l’ère des cow-boys.

Red Dead Redemption sur Nintendo Switch et PS4 inclut également Undead Nightmare, la fameuse extension narrative qui réimagine l’univers de Red Dead Redemption alors que Marston lutte pour échapper à une horde de morts-vivants implacables et cherche un remède dans une version surnaturelle terrifiante des westerns.

Outre ces deux expériences solo classiques, de nouvelles langues sont disponibles pour la première fois : le chinois (simplifié et traditionnel), le coréen, le polonais, le portugais brésilien, le russe et l’espagnol d’Amérique latine.

Red Dead Redemption et Undead Nightmare seront vendus au prix public conseillé de 49,99 € sur le Nintendo eShop et le PlayStation Store, et sortiront également en version physique le 13 octobre.