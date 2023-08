C’est la grosse sortie du jour ! Bomb Rush Cyberfunk débarque enfin sur Nintendo Switch au prix de 39,99€ uniquement en dématérialisé sur l’eShop. Alors que notre test arrivera dans les prochains jours, je vous propose de découvrir une vidéo de gameplay docké faite par nos soins.

Commencez votre propre cypher et dansez, peignez des graffitis, collectionnez des beats, enchaînez vos astuces et affrontez la police pour revendiquer votre territoire dans la métropole tentaculaire de New-Amsterdam. Red est un graffiti writer qui a perdu sa tête et a maintenant une tête de cyber. À la recherche de ses racines, il rejoint le Bomb Rush Crew, Tryce et Bel, qui visent à devenir All City. Ensemble, ils découvrent lentement qui lui a coupé la tête et comment le côté humain de Red est lié au monde du graffiti.