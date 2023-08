Pour nous, le son du sonar est l’antithèse de la mélodie. Ce son, qui se répète inlassablement, finit toujours par nous lasser. Pourtant, le studio indépendant Life Zero s’est inspiré de cet objet de reconnaissance pour en faire son jeu de rythme, Sonar Beat. Disponible depuis le 10 août 2023 sur l’eShop à seulement deux euros cinquante, une bonne raison pour se laisser tenter ?

Un concept intéressant…

Comment jugez-vous la qualité d’un jeu ? Et surtout, à quel niveau placez-vous vos attentes quand vous achetez un jeu à deux euros cinquante ? Car c’est la question centrale qui va se poser autour de Sonar Beat, un jeu qui ne brille pas forcément pas son gameplay, dont son ergonomie est douteuse, mais qui ne coûte pas cher. Vraiment pas cher.

Reprenons depuis le début. Sonar Beat est un jeu de rythme arcade qui repose sur un concept singulier sympathique. Les notes, au lieu de descendre de l’écran comme un Guitar Hero, vont s’afficher sur un sonar dans un mouvement circulaire.

Ce mouvement signifie qu’une note ratée n’est pas une note perdue. Si nous loupons une note, celle-ci va tout simplement descendre d’un rayon et nous pourrons la jouer à la prochaine rotation du sonar. Une fois arrivée au centre du cercle, la note va disparaître et nous coûter une vie. Dès que nous n’avons plus de vie, la partie est terminée.

Le gameplay est assez simple : d’un côté, il y a les notes normales où il suffit d’appuyer sur « B » et de l’autre les notes vertes où il faudra maintenir le même bouton pour faire des points.

Cependant, et c’est là où tout se gâte, quand deux notes se chevauchent, il faudra appuyer en même temps sur « B » et « Y ». La personne qui a conçu ce portage n’a jamais dû jouer à une console pour concevoir quelque chose pareil, il n’y a pas d’autre solution.

Il est impossible de jouer à un jeu de rythme avec des boutons aussi rapprochés. Notre pouce n’est pas capable de maintenir un bouton tout en appuyant sur un autre tout en maintenant la cadence et hormis si vous avez des doigts de fée, il n’est pas aisé de placer deux doigts de la même main dans un espacement si serré. Il y a la possibilité de jouer avec ses deux mains collées serrées, mais cette technique rend le jeu en mode portable totalement illisible, la faute à nos gros doigts devant l’écran.

Le jeu devient d’un coup moins agréable et il est frustrant de voir qu’il n’existe aucune option permettant de changer les touches. Le choix de placer tous les boutons sur le côté droit pénalise aussi les gauchers, et donc dix pour cent de joueurs potentiels. Nous avons été personnellement frustrés de devoir utiliser notre main faible pour un tel jeu.

… Mais un portage qui rend le jeu pénible

Bien sûr, des solutions sont possibles. Nous pouvons jouer en nous concentrant uniquement sur les notes qui risquent de nous faire perdre. Nous pouvons aussi appuyer frénétiquement sur les deux boutons. Enchaîner les notes sans erreur nous donne certes un bonus, mais terminer la chanson nous permet d’avancer dans le jeu.

Sonar Beat souffre d’autres défauts qui pénalisent malheureusement les joueurs. Nous découvrons les notes assez tardivement sur le sonar, ce qui fait que le gameplay ne repose pas tant sur le rythme, mais sur la connaissance de la chanson. Certaines notes, parfois trois ou quatre dans la chanson sont offbeat. Difficile de tenir la cadence dans ces conditions.

Ces défauts peuvent vous décourager et c’est là où la question du prix rentre en compte. Pour deux euros cinquante, Sonar Beat vous propose un concept intéressant, avec beaucoup de défauts, mais qui possède aussi des qualités certaines.

Le jeu propose un classement online qui nous permet de nous comparer avec le reste du monde (actuellement, une vingtaine de personnes dans le monde, quatre ou cinq à partir de la troisième chanson, une ensuite). Les musiques sont sympathiques. Elles sont répétitives, mais elles ont un charme futuriste indéniable. Douze chansons pour deux euros est un tarif clairement intéressant.

C’est aussi un jeu pour les gens qui aiment relever les défis. Chaque mauvais score ou défaite nous pousse à faire recommencer, histoire de voir si nous pouvons nous améliorer.

La traduction est parfois un peu défectueuse (des fautes d’orthographe), mais au vu du peu de mots dans le jeu, ce n’est pas un problème. Impossible de parler des graphismes étant donné que ce n’est qu’un sonar avec des points.

Conclusion 5.5 /10 Sonar Beat est un jeu assez moyen qui gâche son potentiel par une très mauvaise ergonomie. Cependant, cela reste un jeu qui pour deux euros cinquante propose douze pistes et un concept intéressant. À vous de voir si cela suffit pour chauffer la carte bancaire. LES PLUS Un concept intéressant

Un concept intéressant Pas cher

Pas cher Tableau des scores mondial

Tableau des scores mondial Une bande-son sympathique LES MOINS Une ergonomie très très mauvaise

Une ergonomie très très mauvaise Et les gauchers dans tout ça ?

Et les gauchers dans tout ça ? Musiques cependant peu variées

Musiques cependant peu variées Les notes apparaissent trop tardivement Détail de la note Gameplay 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0

Portage / Ergonomie 0