Konami Digital Entertainment B.V. et Epic Games annoncent aujourd’hui un crossover entre SUPER BOMBERMAN R 2 et Fall Guys. « Bean Bomber » sera disponible en tant que personnage jouable dans la boutique du jeu le 14 septembre.

Les « Bean Bombers » auront du pain sur la planche avec des obstacles à éviter tandis qu’ils fonceront à travers de nouveaux champs de bataille créés par des joueurs du monde entier dans le Mode Château, nouveauté de SBR2 !

SUPER BOMBERMAN R 2 comprendra le cross-play et sortira le 14 septembre* sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S Xbox One, Steam® et Nintendo Switch™.