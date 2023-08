Démarrez votre secte dès maintenant avec une remise de 35%

Pour célébrer le premier anniversaire de Cult of the Lamb, les anthropomorphes de l’occulte Massive Monster et les passionnés de nourriture Klei Entertainment s’unissent sous le regard bienveillant de la Bête : un crossover blasphématoire entre Cult of the Lamb et Don’t Starve Together commence aujourd’hui.

Cult of the Lamb accueille le tout nouveau mode Pénitence, qui oblige l’Agneau à manger et dormir aux côtés de ses adeptes s’il désire assouvir sa soif de survie. Néanmoins, un nouveau type d’adepte s’est affranchi de sa condition de mortel : le Webber ne mourra jamais de faim ! Une bénédiction à utiliser avec sagesse.

De nouvelles décorations, venues tout droit de l’univers de Don’t Starve Together, font également leur apparition pour vous aider à penser à autre chose que la bouffe.

Don’t Starve Together profite également du premier anniversaire de l’Agneau avec une babiole inédite tout droit venue de Cult of the Lamb et disponible dans l’Oasis. Cette couronne peut servir de tribut à l’Antlion, qui vous récompensera avec les plans de construction d’un Tabernacle décoratif, d’un revêtement de sol en briques qui augmente la vitesse et d’un sublime revêtement de sol en or.

Un bonus de connexion, limité dans le temps, vous permet également d’obtenir gratuitement un objet et des skins de familiers pour ajouter une nouvelle touche à votre campement.

Comme la vie est parfois bien faite, les deux jeux sont en promotion sur différentes plateformes. C’est le moment idéal pour mordre dans ce partenariat à pleines dents, mais aussi de découvrir deux jeux exceptionnels à prix modique.