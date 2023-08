Focus Entertainment et Saber Interactive s’associent à nouveau pour apporter un nouveau jeu à la franchise MudRunner. Après avoir conquis plus de 15 millions de joueurs avec MudRunner puis SnowRunner, le studio revient avec Expeditions: A MudRunner Game, qui repousse encore plus loin les limites de sa célèbre expérience off-road.

Avec Expeditions, les joueurs retrouveront tous les éléments incontournables qui font la formule MudRunner – des environnements sauvages, des chemins accidentés et une physique de conduite révolutionnaire – ici poussés à un degré inédit. Comme le prouve son reveal trailer , Expeditions est une ode à l’aventure, où les joueurs sont aux commandes de véhicules équipés de gadgets high-tech et d’une équipe d’experts pour explorer des terres inexplorées et découvrir des vestiges d’une beauté à couper le souffle.

“ Nous sommes ravis de travailler une nouvelle fois avec Saber, notre partenaire de longue date, avec lequel nous avons déjà sorti MudRunner et SnowRunner,” annonce John Bert, Directeur Général de Focus Entertainment.”Nous sommes impatients d’offrir cette nouvelle expérience à nos joueurs, qui tire à la fois parti de l’expérience accumulée par Saber au fil d’années de travail acharné et de l’expertise de Focus pour en faire un succès critique.” “Saber Interactive s’apprête à repousser les limites de l’expérience MudRunner, ajoute Tim Willits, Directeur des Opérations chez Saber, grâce une nouvelle aventure qui fusionne le challenge de la conduite off-road et les nouvelles possibilités apportées par les technologies de pointe. Il ne s’agit plus seulement de dompter votre environnement, mais d’explorer, innover, s’aventurer dans l’inconnu. Nous nous engageons à rester fidèles à ce qui rend MudRunner unique, tout en essayant d’enrichir continuellement son gameplay. Que vous soyez un vétéran des sentiers boueux ou un néophyte curieux et prêt à défier la nature sauvage, cette nouvelle incursion dans l’univers MudRunner promet une expérience mémorable.”