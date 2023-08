Une nouvelle bande-annonce de Sonic Superstars vient d’être diffusée à la Gamescom : Opening Night Live 2023, et elle s’accompagne de la révélation d’une date de sortie définitive et de nouvelles informations sur la prise en charge du multijoueur. Le titre sortira sur Nintendo Switch le 17 octobre 2023. Sega courageux, le jeu sera en confrontation directe avec Super Mario Wonder qui sortira le 20 octobre.

Comme annoncé précédemment, Sonic Superstars prend en charge la coopération locale jusqu’à quatre joueurs. Le jeu est également disponible en ligne avec un mode de combat libre.

On a eu aussi une annonce d’une grosse extension grartuit pour Sonic Frontiers, qui débarquera le 28 septembre.