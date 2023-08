Pour la promotion autour de la sortie de l’OST de Xenoblade Chronicles 3, Tetsuya Takahashi lâche quelques interviews.

Dans l’une d’entre elles, il parle du prochain jeu Xenoblade :

Plutôt que de jouer sur la défensive, passer à l’offensive ; changer plutôt que maintenir. C’est une position que je maintiens depuis trente ans. S’il y a un autre « Xenoblade », ce sera probablement quelque chose de très différent de ce qui a précédé. En termes de style et de musique, j’aimerais faire de mon prochain objectif quelque chose qui trahira les attentes de tout le monde, dans le bon sens du terme.

En gros, s’il y a un nouveau Xenoblade, il sera très différent des précédents, du moins du côté de l’OST.

Tetsuya Takahashi est un concepteur et réalisateur de jeux vidéo bien connu, surtout pour son travail au sein de Monolith Soft, un studio de développement de jeux vidéo japonais. Tetsuya Takahashi est souvent associé à des concepts narratifs complexes, des univers de science-fiction et une approche philosophique dans ses jeux. Son travail a contribué à façonner le genre du jeu de rôle japonais (JRPG) en introduisant des histoires profondes et des systèmes de jeu novateurs.

Il a été un contributeur clé dans la création de plusieurs séries de jeux populaires, comme :

Xenogears : Tetsuya Takahashi a travaillé sur le jeu de rôle « Xenogears », sorti en 1998 pour la PlayStation. Le jeu est connu pour son histoire complexe, ses thèmes philosophiques et son système de combat unique. Xenosaga Series : Takahashi a dirigé la série « Xenosaga », une série de jeux de rôle qui comprenait plusieurs épisodes et qui explorait des thèmes de science-fiction et de philosophie. Les jeux de la série ont été publiés entre 2002 et 2006. Xenoblade Chronicles : L’une de ses réalisations les plus notables est la série « Xenoblade Chronicles », qui a débuté en 2010 avec le jeu du même nom sur la Wii. Cette série de jeux de rôle en monde ouvert est reconnue pour ses vastes mondes, ses systèmes de combat dynamiques et ses histoires engageantes.