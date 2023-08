L’ancienne joueuse et consultante rejoint l’équipe de commentateurs en tant que Reporter Studio et devient la première femme à occuper ce rôle en France

JEUDI 24 AOÛT 2023 (LYON, FRANCE) — Aujourd’hui, EA SPORTS annonce que Laure Boulleau devient officiellement commentatrice dans FC 24. L’ancienne joueuse de football professionnelle, désormais consultante TV, endossera le rôle de Reporter Studio dans EA SPORTS FC 24 qui sortira le 29 septembre prochain.

Laure Boulleau fera profiter les fans de son expertise, son enthousiasme ainsi que son amour du ballon rond, pour animer les rencontres. L’équipe de commentateurs de EA SPORTS FC 24 sera donc composée de Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca et Laure Boulleau pour la langue Française.

L’addition de l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, aux 65 sélections internationales avec l’Équipe de France de football, permettra d’apporter davantage de réalisme, d’authenticité et d’immersion à l’expérience de jeu dans FC 24 et poursuivra les efforts entrepris par EA SPORTS FC vers davantage de représentation du football féminin et de la communauté du football dans son ensemble.

Laure Boulleau commente: “C’est une chance incroyable de se retrouver dans un jeu comme EA SPORTS FC 24. J’ai hâte que les fans puissent découvrir mes interventions et mes réactions. Devenir la toute première femme à occuper ce rôle en France est également un véritable honneur et je suis fière de continuer à ouvrir des portes.”

EA SPORTS FC™ 24 sera disponible le 29 septembre 2023, avec un accès anticipé à travers l’Édition Ultimate disponible dès le 22 septembre 2023. Les précommandes* sont désormais disponibles pour EA SPORTS FC™ 24 qui sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, et Nintendo Switch. Les fans qui précommanderont l’Édition Ultimate avant le 22 août recevront plusieurs récompenses, dont un élément non-transférable Hero Ultimate Team UEFA Champions League en novembre.