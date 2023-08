Imagineer Co, Ltd annonce une collaboration avec Solutions 2 GO Inc. (S2G), un distributeur mondial de jeux vidéo, pour sortir une version physique de Fitness Boxing Fist of the North Star sur Nintendo Switch à travers les Amériques, l’Europe et l’Australie le 5 décembre 2023.

Préparez-vous à libérer l’artiste martial qui sommeille en vous tout en transpirant dans le monde exaltant de l’univers de Fist of the North Star. Suite au succès de la version numérique, Fitness Boxing Fist of the North Star est maintenant prêt à être commercialisé en version physique le 5 décembre, invitant les joueurs à faire l’expérience d’un parcours de remise en forme unique et dynamique qui fusionne l’intensité du combat avec l’énergie des entraînements de boxe.

Combinant l’intensité des combats et des exercices de fitness, Fitness Boxing Fist of the North Star offre un moyen stimulant et engageant de se mettre en forme. Entraînez-vous avec des personnages de l’univers de Fist of the North Star, comme Kenshiro, et développez votre force, votre agilité et votre endurance dans le confort de votre maison.

Un nouveau mode « Battle » a été ajouté et vous permet de vaincre vos ennemis de la même manière que dans un jeu de rythme. Le jeu contient deux modes qui vous permettent d’expérimenter des séances d’entraînement plus axées sur l’action : Outlaw Battle, dans lequel vous éliminez des dizaines de hors-la-loi grâce à vos coups de poing, et Boss Battle, dans lequel vous affrontez les rivaux de Kenshiro, tels que Raoh.

La musique de fond est absolument essentielle pour l’exercice. Le jeu propose non seulement des classiques de Fist of the North Star comme AIO TORIMODOSE !!, TOUGH BOY, YURIA EIENNI et SILENT SURVIVOR, mais aussi des chansons originales adaptées à chaque personnage, soit un total de 20 chansons.