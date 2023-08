Découvrez les lieux des Championnats Internationaux de cette saison, ainsi que l’énorme bond des cagnottes des Championnats !

Nous avons récemment annoncé des changements dans les Championnats Pokémon 2024, notamment l’ajout de Pokémon GO au système de qualification par Championship Points (CP) et des ajustements du système de qualification aux Championnats du Monde. Nous partageons maintenant des détails complémentaires sur l’augmentation tant attendue des cagnottes des évènements majeurs, les barres de CP pour les Championnats Pokémon GO 2024, ainsi que des informations sur les Championnats Internationaux à venir.

Ajustement des récompenses

Les récompenses attribuées aux têtes de classement augmentent en 2024 ! Depuis la dernière évaluation des cagnottes, la participation aux Championnats Régionaux et Internationaux a explosé pour le JCC Pokémon et le JV Pokémon. Afin de refléter les chiffres actuels de la participation, les cagnottes des Championnats Régionaux, Internationaux et Mondiaux augmentent de manière importante. Les récompenses monétaires ne dépendront plus de la participation : les joueurs et joueuses connaîtront exactement la somme d’argent à la clé avant de savoir combien d’autres personnes participent au tournoi.

C’est pour la catégorie master des compétitions du JCC Pokémon et du JV Pokémon, où l’augmentation de la participation est la plus prononcée, que ces changements sont les plus sensibles. Les catégories junior et senior, ainsi que les joueurs et joueuses de Pokémon GO recevront de leur côté des récompenses équivalentes ou supérieures à celles de la saison précédente pour les paliers de participation correspondants.

Parmi les points principaux :

la cagnotte des Championnats Internationaux est maintenant de plus d’un demi-million de dollars entre le JCC, le JV et Pokémon GO;

entre le JCC, le JV et Pokémon GO; la cagnotte des Mondiaux est maintenant de plus de deux millions de dollars entre le JCC, le JV, Pokémon GO et Pokémon UNITE.

Pour plus de détails sur les nouvelles cagnottes, veuillez consulter les pages des Championnats Régionaux, des Championnats Internationaux et des Championnats du Monde.

Révélation des barres de Championship Points pour Pokémon GO

Dans les Championnats de Pokémon GO, les joueurs et joueuses s’affrontent tous ensemble indépendamment de leur âge ; les barres de qualification en CP pour les Championnats du Monde ne diffèrent donc que par région. Le tableau ci-dessous indique les barres de qualification en CP pour les Championnats du Monde dans chaque région.

États-Unis et Canada Europe Amérique latine Océanie Moyen-Orient et Afrique du Sud 500 400 300 300 200

Consultez la page des Championnats Pokémon GO 2024 pour plus d’informations.

Dates des Championnats Internationaux 2024

À vos calendriers ! Les dates des Championnats Internationaux d’Amérique latine, d’Europe et d’Amérique du Nord sont maintenant bloquées pour la saison 2024. Les Championnats Internationaux d’Amérique latine auront lieu à São Paulo, au Brésil, les Championnats Internationaux d’Europe à Londres, au Royaume-Uni, et les Championnats Internationaux d’Amérique du Nord à la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis.

Évènement Lieu Adresse Date CIAL Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo Av. Otto Baumgart 1000 – Vila Guilherme São Paulo – SP, 02049-000, Brésil Du 17 au 19 novembre 2023 CIE ExCeL Center London 1 Western Gateway London E16 1XL, Royaume-Uni Du 5 au 7 avril 2024 CIAN Ernest N. Morial Convention Center 900 Convention Center Blvd.

New Orleans, LA 70130, États-Unis Du 7 au 9 juin 2024

Les Championnats Internationaux ont débuté pendant la saison 2017 et ont été organisés autour des tailles des quatre grandes régions de classement de l’époque : Europe, Amérique latine, Amérique du Nord et Océanie. La restructuration de la région de classement Océanie en 2020 a abouti à sa division en deux régions plus petites : Asie-Pacifique et la nouvelle région de classement Océanie redéfinie. Depuis, nous avons réévalué les moyens de servir au mieux notre base globale de joueurs et joueuses, et nous avons pris la décision difficile de retirer les Championnats Internationaux d’Océanie de notre circuit.

Nous continuerons de soutenir cette région de classement avec les Championnats Régionaux (plus de détails à venir), et les personnes de cette région de classement restent éligibles à des aides au voyage pour d’autres Championnats Internationaux et pour les Mondiaux. Nous espérons que les autres changements que vous verrez apparaître au cours de la saison 2024 démontreront notre volonté d’améliorer l’expérience Play! Pokémon pour les Dresseurs et Dresseuses du monde entier.