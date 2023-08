Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

MythForce – 7.8GB

NecroBoy: Path to Evilship – 5.3GB

Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance – 4.7GB

Buggy Racer – 4.5GB

Sonic Superstars – 4.1GB

Dinosaurs: Mission Dino Camp – 3.9GB

Summum Aeterna – 3.2GB

Firefighting Simulator – The Squad – 1.6GB

Trip World DX – 1.3GB

Into The Sky – 1.1GB

Thunder Ray – 1.0GB

1997 – 938MB

Alchemy Garden – 842MB

Games Advent Calendar – 729MB

Chants of Sennaar – 698MB

Strike Force 3 – 664MB

Hole io – 645MB

Eventide 2: Sorcerer’s Mirror – 631MB

It’s a Wrap – 607MB

Night at the Gates of Hell – 503MB

Baseball Club – 486MB

Freak Crossing – 462MB

Trapped in The Dim Mansion – 414MB

Sphereout – 378MB

RoboDunk – 339MB

Big Farm Story – 307MB

Catlord – 263MB

Golf: Hole in One – 227MB

Aquapark io – 211MB

Yakiniku Simulator – 197MB

Sakura Fox Adventure – 193MB

Before the Night – 171MB

Masala Drive – 157MB

Gourmet Warriors – 127MB

Paper io 2 – 100MB

Ralph and the Blue Ball – 93MB

Retro Kart Rush – 85MB

High Sea Saga DX – 73MB

Gastro Force – 61MB

Elasto Mania II – 59MB