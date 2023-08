La page YouTube officielle de Sea of Stars continue de diffuser de minuscules extraits du jeu pour faire patienter les fans jusqu’à son lancement le 29 août 2023. Aujourd’hui, nous avons droit à un nouveau clip, que vous pouvez découvrir ci-dessus.

Sea of Stars sera lancé le 29 août sur l’eShop de la Nintendo Switch. Une version physique éditée par Iam8bit sera lancée au début de l’année 2024.

Le jeu se présente comme une préquelle de The Messenger, située des milliers d’années avant les événements du jeu original. Il plonge les joueurs dans un monde fantastique riche et coloré, où ils incarnent deux enfants, Valere et Zale, qui ont été choisis par les étoiles pour se battre contre une force maléfique qui menace de plonger le monde dans les ténèbres. Le système de combat utilise des mécanismes de tour par tour, avec une emphase sur les combos et les interactions entre les deux personnages principaux.