Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – $8.99 (prix de base : $29.99)

– A Little to the Left – $10.49 (prix de base : $14.99)

– Anodyne – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Arise: A Simple Story – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Bit.Trip Collection – $2.69 (prix de base : $9.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales II – $9.74 (prix de base : $14.99)

– Brigandine: The Legend of Runersia – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Cake Bash – $8.99 (prix de base : $19.99)

– Carto – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cozy Grove – $8.69 (prix de base : $14.99)

– Curious Expedition – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Cursed to Golf – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Dawn of the Monsters – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Demon Gaze Extra – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Dex – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Don’t Starve Together – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Figment – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Forager – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Freshly Frosted – $6.44 (prix de base : $9.99)

– Gamedec – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Gang Beasts – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Ghost Song – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Giga Wrecker Alt. – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Gnosia – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Golf With Your Friends – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Haven – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Hokko Life – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Ikenfell – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base : $9.99)

– LEGO Bricktales – $17.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base : $19.95)

– Mighty Goose – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Sanctuary – $5.99 (prix de base : $19.99)

– My Time at Portia – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Namco Museum Archives Vol 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– No Man’s Sky – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base : $19.99)

– One Piece: Unlimited World Red – $4.79 (prix de base : $39.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Phogs – $11.50 (prix de base : $24.99)

– PowerWash Simulator – $19.99 (prix de base : $24.99)

– Raji: An Ancient Epic – $8.49 (prix de base : $24.99)

– Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Say No! More – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Smurfs Kart – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Stick it to the Man – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – $39.99 (prix de base : $49.99)

– Supraland – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– The Last Campfire – $2.99 (prix de base : $14.99)

– The Wild at Heart – $12.49 (prix de base : $24.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base : $39.99)

– Trinity Trigger – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Unpacking – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Urban Flow – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Void Bastards – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $5.99 (prix de base : $29.99)