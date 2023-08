Saint-Ouen, France – 29 août 2023 – L’éditeur Just For Games, le studio de développement Little Sewing Machine en collaboration avec Meangrip Studios ont la joie de dévoiler aujourd’hui en avant-première de premiers extraits de gameplay pour le très attendu jeu d’horreur inspiré des classiques d’animation Bye Sweet Carole.

Découvrez les premières séquences de gameplay de Bye Sweet Carole !

Cette vidéo en pré-alpha présente certains des premiers mécanismes de jeu et donne un aperçu de l’ambiance qui règne dans Bye Sweet Carole.

Remarque : cette vidéo présente des images préparatoires et ne représente pas la qualité du produit final : les éléments définitifs et les voix (en italien et en anglais) seront ajoutés à une date ultérieure.

Découvrez la transformation de Lana en lapin, qui lui permet d’interagir avec d’autres lapins et d’utiliser de se sortir de situations délicates avec agilité ! Cependant, soyez prudent, car la transformation en lapin rend Lana plus vulnérable.

Découvrez le meilleur ami de Lana : M. Baesie. Ce personnage possède à la fois des capacités offensives et la capacité intrigante de se transformer en une version plus petite de lui-même. Bien qu’il ne soit pas aussi rapide qu’un lapin, sa forme réduite permet à M. Baesie de manipuler des objets de manière efficace. Passez d’un personnage à l’autre en cours de route et utilisez au mieux les capacités et les transformations de M. Baesie et de Lana.