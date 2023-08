Alors que beaucoup de sites à la recherche de clics commençaient à espérer un Nintendo Direct de septembre globale pour la Switch, Nintendo prend tout le monde à contre pied et annonce un Mario Bros. Wonder Direct ce jeudi 31 aout à 16H qui durera environ 15 minutes et qui présentera le jeu de manière générale, comme un gros trailer overview.

Retrouvez-nous pour un aperçu détaillé de la nouvelle aventure en 2D de Mario dans un Super Mario Bros. Wonder Direct ! 📆 : 31/08

🕓 : 16:00

⏳ : environ 15 minutes Suivez le #SuperMarioBrosWonder Direct ici 🎥 : https://t.co/U6zrRyLlFW pic.twitter.com/wdnh0on9XQ — Nintendo France (@NintendoFrance) August 29, 2023