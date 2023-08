Un nouveau jeu Nintendo 64 fait son apparition sur Nintendo Switch Online : Excitebike 64. Il sera disponible à partir du 30 août pour les joueurs ayant l’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Excitebike 64 est un jeu de course de motocross en 3D développé par Left Field Productions et édité par Nintendo pour la console Nintendo 64. Il est sorti en 2000 en Amérique du Nord et au Japon, puis en 2001 en Europe. Le jeu est la suite du jeu classique « Excitebike » sorti à l’origine sur la Nintendo Entertainment System (NES) en 1984. Le gameplay propose différents modes, dont le Circuit Mode pour des courses de motocross sur diverses pistes, le Stunt Mode pour réaliser des figures acrobatiques, un Multiplayer Mode pour jusqu’à quatre joueurs, et un Track Editor permettant de créer ses propres pistes. Le jeu met en avant une variété de motos et de pilotes, chacun ayant ses propres caractéristiques.

「NINTENDO 64 Nintendo Switch Online」に『エキサイトバイク64』が追加されました。 — 任天堂株式会社 (@Nintendo) August 30, 2023

Les prochaines sorties devraient être Mario Party 3, 1080° Snowboarding et Harvest Moon 64, même si pour ce dernier, il n’a été dévoilé qu’au Japon.

Voici la liste des jeux disponibles à ce jour :

Banjo-Kazooie

Custom Robo (Japon)

Custom Robo 2 (Japon)

Dr. Mario 64

Excitebike 64

F-Zero X

GoldenEye 007

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Mario Kart 64

Mario Party

Mario Party 2

Mario Tennis

Paper Mario

Pilotwings 64

Pokémon Puzzle League

Pokémon Snap

Pokémon Stadium (Europe and North America) / Pokémon Stadium 2 (Japon)

Pokémon Stadium 2 (Europe, North America) / Pokémon Stadium Gold and Silver (Japon)

Sin and Punishment

Star Fox 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Wave Race 64

WinBack: Covert Operations

Yoshi’s Story