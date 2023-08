Décidément, cette année n’est certainement pas celle de Suikoden autant pour la série en elle-même que pour les éventuelles suites spirituelles d’autres studios. Alors que beaucoup attendaient Konami au tournant pour une date plus précise de sortie de Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, l’éditeur donne des nouvelles aujourd’hui mais pas réjouissantes. La collection HD était prévu pour 2023 mais c’est sur le réseau X que l’éditeur annonce un report de sortie à une date indéterminée. Dans cette longue attente, nous vous laissons le message de Konami ci-dessous.

Annonce autour de la date de sortie de Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars:

Nous exprimons toute notre gratitude aux fans et aux amoureux de la série Suikoden.

Concernant la date de sortie initialement prévue de Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars sur Playstation 4, XBOX ONE, Steam et Nintendo Switch, malgré tous les efforts engagés par nos équipes de développement pour tenir les délais d’une sortie des titres en 2023, nous avons jugé qu’il était nécessaire de repousser la sortie afin de proposer des jeux qui sauront répondre aux attentes de tout le monde.

Nous ne pouvons que présenter nos excuses à tous les fans attendant impatiemment la sortie du jeu.

Nous travaillons d’arrache-pied sur le jeu afin de vous le délivrer au plus vite et nos équipes reviendront vers vous prochainement pour plus de détail à ce sujet.

Nous continuerons à communiquer de nouvelles informations sur le jeu à travers notre site officiel et sur le réseau X.

Nous vous remercions pour votre compréhension et nous espérons que les fans continueront à exprimer leur soutien, leur amour pour la série.

Date de sortie avant modification: Sortie prévue en 2023

Date de sortie après modification: Date indéterminée

Par l’équipe de développement de Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars