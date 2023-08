Saint-Ouen, France – 30 août 2023 – Gameloft, le développeur Nighthawk Interactive et Just For Games ont la joie d’annoncer aujourd’hui l’arrivée d’une édition physique pour le jeu de simulation de vie Disney Dreamlight Valley. Nommée « Cozy Edition », celle-ci sera disponible sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 20 octobre 2023.

En plus du jeu de base, les joueurs pourront retrouver dans cette édition des bonus physiques dont un poster double-face et des autocollants, ainsi que de nombreux bonus en jeu exclusifs.

À propos de Disney Dreamlight Valley – Cozy Edition : Explorez un monde rempli de la magie de Disney et Pixar ! Découvrez des histoires captivantes tout en construisant le quartier parfait aux côtés des personnages Disney et Pixar. Disney Dreamlight Valley est un hybride entre un simulateur de vie et un jeu d’aventure riche en quêtes, en exploration et en activités passionnantes mettant en scène les amis Disney et Pixar, aussi bien anciens que nouveaux. Autrefois idyllique, Dreamlight Valley était un lieu où les personnages Disney et Pixar vivaient en harmonie… jusqu’à ce que l’Oubli survienne. Les Épines nocturnes envahirent alors la contrée et détruisirent les merveilleux souvenirs liés à cet endroit magique. N’ayant nulle part où aller, les habitants désespérés de Dreamlight Valley s’enfermèrent à double tour dans le Château des rêves. À présent, vous devez découvrir les histoires de ce monde et ramener la magie à Dreamlight Valley !! Disney Dreamlight Valley : Cozy Edition est une offre physique exclusive de Disney Dreamlight Valley comprenant un ensemble d’autocollants, une affiche de collection, un accès complet au jeu de base ainsi que des bonus numériques exclusifs. Caractéristiques principales : Découvrez les secrets de Dreamlight Valley : Libérez le Château des rêves de l’emprise insidieuse de l’Oubli, et débloquez les royaumes uniques de personnages Disney et Pixar bien-aimés. Chaque royaume présente des défis qui lui sont propres, avec des énigmes à résoudre et des amis à ramener à Dreamlight Valley. Votre aventure commencera dans la vallée – mais votre périple vous mènera vers l’infini… et au-delà ! Élucidez le mystère tapi dans la Forêt du Courage et bravez les profondeurs des cavernes tandis que vous relèverez les défis de héros et de méchants Disney et Pixar emblématiques. Qui sait qui vous découvrirez… ou quoi.

Nouez des amitiés avec les personnages Disney et Pixar : Jardinez avec WALL-E, cuisinez avec Rémy ou détendez-vous en pêchant avec Dingo. Quelle meilleure façon de récupérer des ressources, de fabriquer des objets et de reconstruire la vallée qu’avec un ami ? Qu’il s’agisse de belles princesses ou de vilains méchants, chaque habitant de Dreamlight Valley a sa propre histoire, ses propres quêtes et ses propres récompenses. Retrouvez-les chaque jour pour passer du temps ensemble et nouez des amitiés avec certains de vos personnages Disney et Pixar préférés.

Redonnez à la vallée sa gloire d’antan : Libérez la vallée de l’emprise de l’Oubli et restaurez la grandeur perdue de Dreamlight Valley en vous l’appropriant. Dans Dreamlight Valley, vous pouvez bâtir le voisinage parfait pour vous grâce à un agencement entièrement personnalisable, un aménagement paysager créatif, et des milliers d’objets décoratifs. Vous installerez-vous sur la Plage, près de Vaiana, ou aurez-vous Buzz l’Éclair comme voisin, sur l’Esplanade ?

Exprimez votre style Disney : Faites ressortir la princesse ou le méchant en vous, ou arborez votre plus belle tenue de fan de Disney ! Constituez des tenues uniques et décorez votre maison avec des milliers d’objets fantastiques. En vous servant de l’outil Touche de magie, vous pouvez même créer vos propres modèles à l’aide d’autocollants Disney et Pixar ! Avec la caméra du jeu, préparez-vous à prendre un selfie devant le crépuscule avec Raiponce, à photographier une création culinaire avec Rémy, ou simplement à immortaliser un bon moment.

Un jeu en constante évolution : Le nouveau contenu permet d’avoir toujours quelque chose de nouveau à explorer. Rencontrez de nouveaux personnages dans la vallée, jetez un œil aux dernières collections de vêtements et de meubles dans le Magasin de Picsou, et participez à des événements qui vous mettront au défi dans le jeu ! Laissez vos rêves vous ramener à Dreamlight Valley régulièrement pour de nouvelles aventures !

*La version du jeu pour Nintendo Switch est un bon Code in a Box et ne comprend pas de cartouche. Toutes les autres plates-formes (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/Xbox One) incluent le jeu sur disque.