Paris, Lyon, 30 août 2023 : Breakfirst Games et Just For Games sont ravis de dévoiler aujourd’hui la bande-annonce de lancement leur jeu de coopération asymétrique How 2 Escape.

Le jeu sera disponible dès demain, jeudi 31 août, sur toutes les plateformes.

2 Appareils, 2 Expériences :

Joueur 1 : PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series S|X

Joueur 2 (Application compagnon gratuite) : PC, Android, iOS

Dans How 2 Escape, les puzzles sont générés de manière procédurale. Même si cela sera plus facile lorsque la mécanique sera connue, How 2 Escape permettra aux joueurs de rejouer sans obtenir deux fois la même combinaison !

Survivez aux 7 wagons et tentez de sauver Emy.

Internet n’est PAS requis pour jouer : que vous soyez dans la même pièce, au téléphone ou sur une application de discussion, tout fonctionne pour jouer à deux à How 2 Escape ! La seule règle : ne pas regarder l’écran de l’autre joueur !

Téléchargez l’application gratuite :

iOS : https://apps.apple.com/us/app/how-2-escape-companion-app/id6447059609

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Breakfirst.How2EscapeCompanionApp

Steam : https://store.steampowered.com/app/2264140/How_2_Escape/