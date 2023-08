Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition semble être en route pour une sortie sur Nintendo Switch.

Bien qu’Ubisoft n’ait pas encore fait d’annonce officielle, un listing du jeu a été ajoutée à la base de données ESRB:

Il s’agit d’un jeu d’action et d’aventure dans lequel les joueurs jouent le rôle d’un journaliste accompagné d’un cochon qui enquête sur une conspiration sur la planète Hillys. À la troisième personne, les joueurs explorent des lieux fantastiques, prennent des photos de preuves, résolvent des énigmes et combattent des ennemis robots et extraterrestres. Les combats sont parfois rapides et les joueurs utilisent des armes de mêlée (bâtons, torches, etc.) pour frapper des ennemis stylisés qui se désagrègent généralement ou disparaissent dans des bouffées de fumée. L’un des combats de boss montre un alien ressemblant à un calmar poignardé dans l’œil, avec des effets d’éclaboussures jaune-vert.

Beyond Good & Evil est un jeu vidéo d’action-aventure développé et publié par Ubisoft en 2003 sur Gamecube. Il a été conçu par Michel Ancel et Michel Koch, et produit par Serge Hascoët. Le jeu se déroule dans un monde futuriste où les humains cohabitent avec des animaux anthropomorphes. Le joueur contrôle Jade, une journaliste qui enquête sur un complot visant à détruire les animaux. Le jeu a été acclamé par la critique pour son style visuel unique, son humour et son histoire touchante. Il a remporté plusieurs prix, dont le prix du meilleur jeu d’action-aventure aux Game Developers Choice Awards de 2004.