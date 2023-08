Le sport américain s’exporte très mal en Europe. Il faut dire aussi qu’avec les pubs à outrance qui coupent le rythme du jeu et des règles souvent méconnues dans notre continent, nous restons souvent de marbre face à ce sport transformé en « show ». Le football américain ne déroge pas à la règle. Que connaît-on réellement de ce sport, à part Tom Brady et les clichés du sportif stupide et arrogant dans les sitcoms américaines ? Legend Bowl est un jeu d’arcade et de simulation qui nous permet de gérer une franchise de football américain. Le jeu est développé par Super Pixel Games, un studio basé à Orlando. Le jeu est disponible depuis le 9 août 2023 sur la Nintendo Switch au prix de vingt-neuf dollars.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Legend Bowl.

Un jeu au gameplay très complet…

Legend Bowl est un jeu de simulation et d’arcade de football américain. Et nous vous prévenons : malgré ses graphismes rétro qui font penser à un jeu accessible, Legend Bowl est tout l’inverse. Sans connaissance des règles de ce sport, vous risquez de vous retrouver perdus sur ce jeu.

Pour expliquer grossièrement les règles de ce sport et donc le gameplay du jeu, les matchs de football américain sont entrecoupés de quart-temps. Le but est comme dans tous les sports de marquer plus de points que l’adversaire pour remporter la partie.

Chaque match se fait en deux phases. Dans la première, vous attaquez. Votre but est, en 3 manches, de traverser la ligne adverse qui se situe à dix yards de votre position. Si vous arrivez à le faire, votre compteur de manches se réinitialise et vous pourrez continuer à avancer. Si vous arrivez dans l’en-but, c’est un touchdown et vous marquerez six points. Sept si vous convertissez par la suite.

En revanche, si vous n’avez pas réussi à atteindre la ligne avant les trois essais, vous devrez soit tenter de tirer au but pour trois points, soit, si vous êtes trop loin, écarter la balle le plus loin possible.

Pour avancer comme pour défendre, la stratégie que vous choisissez est cruciale. Comment voulez-vous franchir la ligne ? Voulez-vous faire une passe à un ami éloigné, au risque de se faire intercepter, ou voulez-vous foncer dans le tas pour avancer ?

Ces réflexions se posent aussi en défense : faut-il couvrir le terrain pour éviter une passe adverse, ou bien allons-nous nous regrouper pour bloquer l’autre équipe ?

À ce niveau-là, Legend Bowl possède une grande panoplie de stratégies déployables en fonction de vos envies. Si vous êtes novices, le jeu propose aussi de sélectionner parmi quatre stratégies « choisies » par le coach.

Legend Bowl possède aussi énormément de touches à assimiler. Le gameplay est exigeant et vous demandera pas mal d’entraînement avant de le maîtriser.

Par exemple, quand vous tirez au pied, il faut appuyer au bon moment pour avoir la bonne direction, puis il faudra ensuite avoir encore le bon timing pour tirer. Ce dernier est très serré et si vous êtes trop rapides, la balle n’ira pas loin. En revanche, si vous êtes trop lents, la balle partira dans tous les sens.

Le gameplay nous a paru un peu lent et compliqué au début, mais fort heureusement il suffit d’un tour dans les options pour régler la vitesse et la difficulté. Les options sont d’ailleurs très complètes et permettent de créer notre propre expérience de jeu. Il est juste dommage qu’il faille adapter quasiment toute l’expérience avant de jouer.

… Mais réservé aux fans de football américain

Legend Bowl est un jeu au gameplay assez complet qui est avant tout réservé aux fans de football américain. Il propose une expérience intéressante qui change de la licence Madden. Nous sentons la passion des développeurs qui réussissent à faire un jeu intéressant avec peu de moyens. Les néophytes se sentiront en revanche perdus dans un jeu un peu hermétique malgré un humour omniprésent.

Globalement, côté mode, il y a les matchs (exhibition, tournoi, etc.) mais aussi un mode franchise qui apporte une petite touche de gestion et de simulation. Dans celui-ci, vous êtes le coach de la franchise de votre choix (elles ont toutes un niveau différent) et vous avez à gérer votre équipe.

Il y a des bâtiments à construire qui amélioreront vos joueurs (moral, statistiques) ou vos finances, mais chacun possède aussi des inconvénients (par exemple le risque de « scandales sexuels »). Chaque type de bâtiment possède une limite en termes d’espace donc il faudra choisir intelligemment comment dépenser son argent.

Certains événements aléatoires arriveront semaine après semaine où vos joueurs demanderont à avoir un meilleur salaire. Cependant, vous ne pourrez accepter que trois demandes de joueur par saison. Parfois, d’autres franchises vous demanderont aussi d’échanger des joueurs. À vous de voir si cela vous arrange ou non. Il y a même une draft en fin de saison ou vous récupérerez des jeunes aux postes où vous avez des lacunes.

Un mode franchise assez léger

Malheureusement, ce mode est finalement assez simpliste et nous déçoit un peu. Il y a beaucoup d’événements aléatoires et très peu de maîtrise sur notre équipe. Qu’un joueur parte ou reste, nous sommes impuissants face à la situation. Même si nous pouvons retirer les événements aléatoires dans les options, nous restons très passifs dans notre saison.

Le prix d’une vingtaine d’euros nous paraît un peu excessif pour ce genre de jeu. Même si le gameplay est intéressant, le contenu global ne semble pas assez fourni pour nous captiver à ce tarif.

Les graphismes sont peu intéressants, avec un style rétro qui manque un peu de personnalité et que nous avons déjà vu et revu dans énormément de jeux vidéo déjà existants. La bande-son, surtout la musique, est très bonne. Elle est dynamique, originale même avec son style rétro et nous fait penser à d’autres jeux comme Death Road to Canada. Le bruitage est un peu énervant, surtout la foule qui semble générique.

Attention, le jeu n’est pas traduit en français. Un bon niveau en anglais est requis notamment pour comprendre le tutoriel ou le mode franchise.

Conclusion 5.8 /10 Legend Bowl est une alternative intéressante à la licence Madden. Ce jeu de football américain propose une expérience complète malheureusement réservée qu'aux passionnés de ce sport. Le mode franchise est en revanche un peu pauvre. Attention, le jeu n'est pas traduit en français. LES PLUS Une expérience complète et exigeante

Une très bonne bande-son Parfait pour les fans lassés de la licence Madden LES MOINS Aucune traduction française

