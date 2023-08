Après sa sortie en VR cet été, la réinterprétation du jeu de TAITO, fondateur du Rail Shooter, débarque sur consoles

Paris, le 31 août 2023 – Microids est heureux d’annoncer que le jeu Operation Wolf Returns: First Mission sera disponible le 21 septembre 2023 sur PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Découvrez ou redécouvrez Operation Wolf, le jeu d’arcade culte sorti, développé et publié par TAITO en 1987 qui a marqué toute une génération de joueurs en étant l’un des premiers jeux à proposer un rail shooter en scrolling horizontal.

Développé par le studio français Virtuallyz Gaming, Operation Wolf Returns : First Mission reste fidèle à l’esprit du jeu original, tout en proposant une nouvelle direction artistique. Les joueurs se retrouvent propulsés dans l’univers des films d’action des années 80, grâce à un gameplay entièrement tourné vers une action non-stop.

Dans sa campagne jouable en solo ou à deux joueurs en local, incarnez un agent spécial luttant contre une nouvelle organisation criminelle. En plus des trafics d’armes et de drogues, l’organisation, menée par le mystérieux Général Viper, a développé une nouvelle arme surpuissante. Après avoir découvert plusieurs de ses bases, vous serez envoyé sur place afin de démanteler l’organisation, éliminer cette arme et libérer les otages détenus dans les camps alentours.

Caractéristiques du jeu :

Le retour du jeu d’action culte sorti en Arcade en 1987

Nouvelle direction artistique

Un gameplay entièrement tourné vers une action non-stop

Une campagne de 6 niveaux jouable seul ou à deux joueurs

Mode Survie (affrontement de vagues d’ennemis)

Un arsenal d’armes variées (Uzi, fusil à pompe, lance-grenades…)

Le jeu Operation Wolf Returns: First Mission (non VR) sera disponible le 21 septembre 2023 en version numérique ainsi que dans une version physique Day One Edition sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Le jeu sera disponible exclusivement en version numérique sur Xbox One, Xbox Series et PC. Operation Wolf Returns: First Mission VR est déjà disponible sur Steam VR, Meta Quest 2, PlayStation VR 2, Pico 4 , GOG et Epic Game Store.