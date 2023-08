31 août 2023 – Au cours du Super Mario Bros. Wonder Direct d’aujourd’hui, Nintendo a pendant 15 minutes révélé des informations sur les nouveautés de gameplay, les nouveaux objets, ainsi que sur la manière dont les stages peuvent se transformer dans ce titre qui fera son arrivée le 20 octobre sur Nintendo Switch. Pour visionner le Super Mario Bros. Wonder Direct dans son intégralité, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Nintendo France.

Attendez-vous à l’inattendu dans Super Mario Bros. Wonder, la toute nouvelle aventure en 2D de Mario, ainsi que le premier nouvel opus de la série Super Mario Bros. depuis plus de 10 ans. En plus de proposer un tout nouveau Royaume des Fleurs à explorer et un vaste casting de personnages à incarner, Super Mario Bros. Wonder voit l’arrivée des fleurs prodiges, capables de chambouler les choses et de vous surprendre.

Quelques jours avant l’arrivée de cette nouvelle aventure, une Nintendo Switch – Modèle OLED édition Mario (rouge) fera son arrivée dans le commerce le 6 octobre (jeu non inclus). Cette console, ses manettes Joy-Con et sa station d’accueil arborent la couleur rouge caractéristique de Mario. Une silhouette de Mario est visible au dos de la station d’accueil, et en l’observant de près, il est aussi possible d’y repérer des pièces cachées. Pour en savoir plus sur la disponibilité de cette console, veuillez-vous renseigner auprès de votre revendeur local.

Dans Super Mario Bros. Wonder, le bon Prince Florian a invité Mario et ses amis à lui rendre visite au Royaume des Fleurs, une contrée proche du Royaume Champignon. Mais Bowser, le roi des Koopas, ne voit pas les choses de cet œil. À peine ce dernier a-t-il touché la mystérieuse fleur prodige qu’il fusionne avec le château du Prince Florian. Fort de cette nouvelle puissance, il sème alors le chaos à travers la contrée… Mario et ses amis doivent agir pour arrêter Bowser et sauver le Royaume des Fleurs.

Voici quelques-unes des nouveautés qu’il sera possible de découvrir dans cette prodigieuse aventure :

Un royaume aux panoramas variés : le Royaume des Fleurs est composé de six mondes distincts situés autour des Îles florales, pour un total de sept régions à explorer. Traversez de multiples îles, plongez sous l’eau et aventurez-vous dans des cavernes. Une grande variété de stages vous attend dans chaque monde et vous pouvez vous déplacer librement à travers les diverses zones ouvertes qui se trouvent sur la carte.

Attendez-vous à l’inattendu : les fleurs prodiges absorbent les mystérieux pouvoirs de ce monde pour les libérer en éclosant. Lorsque vous touchez une fleur prodige, un phénomène se produit avec des effets pour le moins surprenants. Des tuyaux peuvent s’animer, le sol peut se mettre à pencher, votre perspective peut changer radicalement, ou vous pourriez même vous retrouver dans l’espace. Il se peut même que vous vous transformiez en Goomba ou en boule à pics.

Un casting de personnages charismatiques : en plus de Mario, il est aussi possible d’incarner, Luigi, Peach, Daisy, un Toad jaune ou bleu, ou encore Toadette. Tous se jouent de la même façon, vous pouvez donc choisir votre favori ou alterner. Les Yoshis et Carottin, quant à eux, sont immunisés contre les dégâts. Ils sont le choix idéal pour qui veut jouer de manière plus détendue.

Des transformations à la pelle : Super Mario Bros. Wonder voit l’arrivée de nouveaux objets spéciaux tels que les pommes d’éléphant, qui permettent à Mario et certains de ses amis de se transformer en éléphant. Sous cette forme, ils pourront compter sur leur trompe et leur gabarit pour affronter leurs ennemis, détruire des blocs ou encore franchir des précipices. Les fleurs à bulles permettent de souffler des bulles chatoyantes qui permettent d’emprisonner les ennemis à distance. Le champignon foreuse permet de vaincre sans peine les ennemis blindés ou protégés par des pointes, mais également de se déplacer en restant sous terre.

Nouveaux ennemis : vous aurez l’occasion de croiser de nouvelles têtes parmi les ennemis que vous affronterez au Royaume des Fleurs. Les Bondiss vous copient et sautent en même temps que vous. Les Pastèques Piranha crachent des rafales de pépins. Les Pikdors foncent bec en avant et n’hésiteront pas à vous piquer. Les Salabafres essaient d’engloutir tout ce qui passe à leur portée. Il y a encore bien d’autres nouveaux ennemis à découvrir.

Des badges aux effets variés : au fil de l’aventure, obtenez des badges qui vont changer votre façon de jouer quand vous les portez. Chaque badge possède un effet unique. En multijoueur local, tout le groupe profitera des effets du même badge. Voici quelques-uns des effets qu’il sera possible d’obtenir : Améliorez votre saut mural avec le badge Saut d’escalade. Accélérez sous l’eau avec le badge Coup du dauphin. Chargez de la puissance de saut avec le badge Grand saut accroupi. Lancez des lianes en plein saut pour vous agripper aux murs avec le badge Liane grappin. Vous pouvez aussi pimenter les choses en vous rendant invisible aux yeux de tous, même aux vôtres, avec le badge Invisibilité.



Multijoueur local : jusqu’à quatre personnes peuvent jouer ensemble sur une même console Nintendo Switch. Si quelqu’un est éliminé en multijoueur local*, son personnage flottera quelques secondes à l’écran sous forme de fantôme. Si un autre personnage le touche avant la fin du décompte, il pourra revenir en jeu et le groupe ne perdra pas de vie. De plus, si quelqu’un incarne un Yoshi, il est possible de grimper sur son dos et de se laisser porter à travers le stage.

Jeu en ligne : lorsque vous jouez en ligne**, vous pouvez créer un salon pour jouer entre amis. Depuis un salon, vous pouvez voir dans quels stages vos amis se trouvent, démarrer un stage ensemble, et même organiser des courses amicales dans certains stages.

Même si vous jouez en solo, en vous connectant à Internet, vous pouvez voir d’autres joueurs sur la carte ainsi que dans les stages. Il s’agit de personnes à travers le monde qui jouent en même temps que vous et qui apparaissent sous forme d’ombres live. Toucher l’ombre live d’une autre personne permet également de revenir en jeu si votre personnage se retrouve sous forme de fantôme. Vous pouvez aussi venir en aide aux autres en plaçant un panneau que les autres personnes pourront toucher pour revenir en jeu. Faites preuve de créativité en plaçant un panneau près d’un passage difficile à franchir pour aider un maximum de monde. Le jeu affichera d’ailleurs le nombre de personnes qui ont utilisé le panneau.

Super Mario Bros. Wonder fera son arrivée dans le commerce, sur le Nintendo eShop de la Nintendo Switch ainsi que sur le My Nintendo Store le 20 octobre. Pour celles et ceux impatients de s’aventurer au Royaume des Fleurs dès la sortie du jeu, le titre est d’ores et déjà disponible en précommande. De plus, les abonnés Nintendo Switch Online ont accès au programme des bons pour jeux Nintendo Switch***.

Acheter un lot de deux bons pour jeux permet d’échanger chacun de ces bons contre l’un des jeux téléchargeables disponibles dans le catalogue du programme, parmi lesquels se trouve Super Mario Bros. Wonder. Pour en savoir plus sur les bons pour jeux Nintendo Switch et pour parcourir la liste des jeux disponibles, rendez-vous sur le site web des bons pour jeux Nintendo Switch.

Avec Super Mario Bros. Wonder, la toute nouvelle aventure Mario en 2D, découvrez de nouvelles façons de jouer, de nouvelles transformations et surtout laissez-vous surprendre. Super Mario Bros. Wonder fait son arrivé le 20 octobre sur Nintendo Switch. La nouvelle Nintendo Switch – Modèle OLED édition Mario (rouge) fera son arrivée le 6 octobre.