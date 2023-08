Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 21 au 27 aout 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Belle sorite pour Armored Core VI: Fires of Rubicon qui sauve, un peu, l’été morose de la Ps5.

01./00. [PS5] Armored Core VI: Fires of Rubicon # <ACT> (From Software) {2023.08.25} (¥7.900) – 115.393 / NEW

02./00. [PS4] Armored Core VI: Fires of Rubicon # <ACT> (From Software) {2023.08.25} (¥7.900) – 47.949 / NEW

03./01. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 31.312 / 752.593 (-43%)

04./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.200 / 5.453.841 (-39%)

05./03. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 7.656 / 1.840.742 (-40%)

06./04. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.486 / 3.243.441 (-25%)

07./11. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 5.797 / 3.447.789 (+21%)

08./05. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 5.450 / 5.106.417 (-32%)

09./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.037 / 5.270.870 (-31%)

10./06. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 4.768 / 4.097.939 (-37%)

Pas de gros changement malgré la sortie du jeu de la semaine sur Ps5, un petit boost quand même, mais rien de fou. La Nintendo Switch reste loin devant sans aucune sortie majeure.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 71.702 | 77.780 | 113.530 | 2.683.898 | 2.878.418 | 30.407.945 | | PS5 # | 42.730 | 37.411 | 25.109 | 1.850.538 | 668.010 | 4.227.927 | | XBS # | 3.440 | 1.327 | 16.726 | 87.356 | 189.616 | 485.751 | | PS4 # | 672 | 611 | 15 | 52.521 | 618 | 9.470.288 | | 3DS # | 59 | 97 | 130 | 2.498 | 9.288 | 24.600.395 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 118.603 | 117.226 | 155.510 | 4.676.811 | 3.745.950 | 70.384.515 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 38.217 | 34.254 | 21.628 | 1.601.411 | 599.907 | 3.661.356 | | PS5DE | 4.513 | 3.157 | 3.481 | 249.127 | 68.103 | 566.571 | | XBS X | 2.869 | 1.097 | 10.044 | 42.880 | 81.284 | 215.291 | | XBS S | 571 | 230 | 6.682 | 44.476 | 108.332 | 270.460 | |NSWOLED| 52.125 | 61.041 | 87.321 | 1.853.799 | 1.539.014 | 5.425.811 | | NSW L | 10.597 | 7.592 | 8.651 | 364.089 | 459.949 | 5.467.783 | | NSW | 8.980 | 9.147 | 17.558 | 466.010 | 879.455 | 19.514.351 | | PS4 | 672 | 611 | 15 | 52.521 | 618 | 7.894.565 | |n-2DSLL| 59 | 97 | 130 | 2.498 | 9.288 | 1.205.450 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+