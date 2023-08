– Ajoutez-le dès maintenant à votre Liste de Souhaits pour sécuriser votre butin ! –

Londres, le 30 août 2023 – Ohé, matelots ! The Gentlebros et Kepler Interactive vous invitent à mettre le cap vers la première bande-annonce de gameplay de Cat Quest III ! Le troisième épisode de la série promet encore plus d’aventures minou-fiques : ajoutez-le dès à présent à votre Liste de Souhaits ! Cet action RPG charmant, qui se déroule dans un monde ouvert en 2,5D, lèvera l’ancre en 2024 sur PS5, PS4, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (via Steam).

Les Chat-raïbes ne sont pas faites pour les marins d’eau douce ! Il vous faudra bien neuf vies pour survivre à cette quête épique qui ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà connu. Libérez le bouChatnier qui sommeille en vous et prenez la mer à la recherche de la légendaire Étoile du Nord. Embrassez la vie de pirate Chat-sseur de trésor, débusquez le moindre indice et savourez le frisson de l’exploration débridée, sans temps de Chat-rgement ! Que le vent de la curiosité guide vos pattes !

Mais ne soyez pas trompés par l’eau cristalline, des monstres rôdent en tous lieux. De nombreux ennemis vicieux mettront vos réflexes félins à rude épreuve, sur terre comme sur mer : ces hordes de Pi-rats sont prêts à vous cueillir à chaque instant, donc il ne tient qu’à vous de les accueillir d’un bon coup de Miaou-squet dévasChat-teur ! Seul ou accompagné d’un compère, le monde de Cat Quest III n’attend que vous.

Ce conte rafraîchissant commencera en 2024 sur PS5, PS4, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (via Steam).