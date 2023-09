Après un beau mois d’aout, le mois de septembre va être fou sur notre console hybride !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en septembre 2023, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Baten Kaitos I & II HD Remaster (15 septembre)

Deux extraordinaires JRPG font leur grand retour. Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean et Baten Kaitos Origins sont de retour avec des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à progresser en jeu, ce qui les rendra encore plus simples à jouer ! Autrefois, les Hommes et un dieu maléfique s’affrontèrent lors d’un terrible conflit. Après une bataille féroce, les Hommes parvinrent à sceller le dieu maléfique, mais cette guerre ne laissa derrière elle qu’une terre désolée. Les Hommes décidèrent alors d’abandonner cette terre et d’aller vivre dans le ciel. Ces contes devinrent des légendes. Les humains se virent pousser des ailes qu’on appelait les Ailes du cœur et vécurent une existence paisible. Cette époque fut longue et tranquille… Mais son effondrement avait silencieusement commencé. C’est au moment où un jeune homme vous appelle par votre nom, le nom d’un esprit, que cette histoire commence. Une histoire qui se déroule sur un continent suspendu dans les airs et où pensées et prières se mélangent.

*Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean est disponible avec des sous-titres en anglais, français, italien, allemand et espagnol.

The Legend of Nayuta: Boundless Trails (22 septembre)

Nayuta a toujours rêvé d’explorer le monde au-delà de l’horizon de son île. Après une rencontre fatidique avec une créature féérique du nom de Noi, il est embarqué avec son ami dans une aventure qui le mènera vers de multiples mondes afin de mettre un terme à un complot diabolique.

Version physique de Pikmin 1+2 (22 septembre)

Découvrez deux des aventures interstellaires du capitaine Olimar avec la version physique de Pikmin 1+2. Avec l’aide des petits Pikmin, bravez les dangers d’une planète inconnue afin de reconstruire votre vaisseau dans Pikmin 1, et dans Pikmin 2, retournez sur cette étrange planète pour y mener une chasse au trésor en compagnie d’un nouvel assistant.

Fate/Samurai Remnant (29 septembre)

Le rideau se lève sur le prochain jeu Fate présenté par TYPE-MOON et KOEI TECMO GAMES. Nous sommes à la 4e année de l’ère Keian durant l’époque d’Edo. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis la fin d’une ère particulièrement sanglante et turbulente. Alors que la population profitait d’une paix durable, une bataille entre sept paires de Masters et de Servants menace de tout ébranler à mesure que le « Waxing Moon Ritual » se réalise dans les ténèbres. Miyamoto Iori, un jeune homme issu d’Asakusa, se retrouve au cœur de la violence d’une Holy Grail War.

Lors du Waxing Moon Ritual, sept paires de Masters et de Servants, des Heroic Spirits historiques qui possèdent des pouvoirs phénoménaux, s’affrontent pour obtenir le tout-puissant wish granter, le réceptacle de la lune ascendante (Waxing Moon’s Vessel). Seule une paire peut remporter le Ritual. Engagez-vous dans cette bataille épique au cœur d’Edo en suivant le point de vue de Miyamoto Iori, un ronin, et de son Servant Saber, qui est soudainement apparu devant lui.

Découvrez l’ère médiévale de l’époque d’Edo au travers des maisons traditionnelles, des résidences de samouraïs et des maisons de passe. Avancez dans l’histoire axée sur le Waxing Moon Ritual, faites la rencontre de personnages variés, explorez différentes villes et accomplissez une grande variété de quêtes.

Mortal Kombat 1 (19 septembre)

Découvrez un univers de Mortal Kombat totalement recréé par le dieu du feu Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugure une nouvelle ère de la franchise emblématique avec un nouveau système de kombat, de nouveaux modes de jeu et de nouvelles Fatality !

Fae Farm (8 septembre)

Envolez-vous pour le monde de Fae Farm et créez votre foyer confortable dans le monde enchanté d’Azoria. En développant votre ferme, vous rencontrerez plusieurs personnages adorables avec lesquels nouer des relations profondes, et vous découvrirez comment mettre de la magie dans vos activités quotidiennes. Personnalisez votre personnage, maîtrisez les arts de la fabrication, de la cuisine, de la création de potions, et bien plus. Découvrez les mystères de l’île par vous-même ou en groupe avec jusqu’à trois autres personnes. N’hésitez pas à inviter vos proches visiter votre ferme pour pouvoir progresser ensemble, en local ou en ligne. Au fil des saisons, vous pourrez accéder à de nouveaux lieux et restaurer le monde qui vous entoure.

Pokémon E/V DLC Volume 1 : Le Masque Turquoise​ (13 septembre)



Cette histoire vous mènera au-delà de la région de Paldea, où se sont déroulées vos aventures dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Dans le Volume 1 : Le Masque Turquoise, vous partirez en voyage scolaire à Septentria afin de prendre part à une étude effectuée en collaboration avec une autre académie. Dans le Volume 2 : Le Disque Indigo, vous intégrerez l’Institut Myrtille, une école jumelée à la vôtre, dans le cadre d’un échange scolaire. Attendez-vous à rencontrer énormément de personnes et de Pokémon au-delà des frontières de Paldea !

Vous pourrez utiliser votre sauvegarde actuelle de Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet pour continuer votre aventure dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro. Le Volume 1 : Le Masque Turquoise est prévu pour l’automne 2023, et le Volume 2 : Le Disque Indigo devrait sortir à l’hiver 2023. Le trésor enfoui de la Zone Zéro sera disponible à l’achat à partir du lundi 27 février 2023.​​

Veuillez noter que pour commencer le scénario principal du Volume 1 : Le Masque Turquoise, vous devrez avoir démarré votre Chasse au Trésor dans Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Il vous faudra jouer environ une heure pour démarrer votre Chasse au Trésor, mais ce temps est susceptible de différer selon vos préférences de jeu. Pour commencer le scénario principal du Volume 2 : Le Disque Indigo, vous devrez avoir terminé votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, ainsi que le scénario principal du Volume 1 : Le Masque Turquoise.

Chants of Sennaar (5 septembre)

Divisés depuis la nuit des temps, les Peuples de la Tour ne se parlent plus. Il est dit qu’un jour, un Voyageur trouverait la sagesse d’en briser les murs et rétablir l’Équilibre. Explorez un univers, captivant et poétique inspiré du mythe de Babel, peuplé d’êtres au passé oublié. Parcourez les marches infinies d’un prodigieux labyrinthe, levez le voile sur une sinistre vérité, et percez les mystères d’un monde fantastique où les langues anciennes sont à la fois l’obstacle et la solution.

EA SPORTS FC™ 24 (29 septembre)

EA SPORTS FC™ 24 marque une nouvelle ère dans The World’s Game (le jeu Universel) : plus de 19 000 joueurs sous licence, plus de 700 équipes et plus de 30 compétitions forment le jeu de football le plus réaliste jamais créé. Plongez au cœur du jeu grâce à des technologies de pointe qui apportent un réalisme sans précédent lors de chaque match : les Styles de jeu optimisés par Opta et un moteur de jeu Frostbite™ repensé sont au cœur d’EA SPORTS FC™ 24 sur Nintendo Switch™ pour la première fois dans l’histoire d’EA SPORTS™.

Les Styles de jeu redéfinissent les athlètes grâce à la transformation des données Opta et d’autres sources en capacités signatures qui renforcent le réalisme et la singularité de chacun. Totalement repensé, le moteur Frostbite™ permet de retranscrire The World’s Game (le jeu Universel) avec un réalisme saisissant pour renforcer le caractère immersif de chaque match.

EA SPORTS FC™ 24 vous propose également une expérience Ultimate Team™ complète sur Nintendo Switch™: créez des légendes de clubs et faites progresser votre effectif avec les nouvelles Évolutions Ultimate Team™ et alignez des joueuses sur le terrain aux côtés des hommes pour créer votre équipe de rêve. Testez vos talents dans Rivals et hors-ligne dans les Clashs d’équipes, affrontez l’élite dans Champions, remplissez des objectifs et disputez des Matchs amicaux sans pression.

Ou bien foncez sur le terrain dans Clubs et VOLTA FOOTBALL, personnalisez votre pro et jouez avec vos amis tout au long de l’année. EA SPORTS FC™ 24 est le prochain chapitre d’un avenir du football encore plus innovant.

Le jeu nécessite le téléchargement de 31 Go de données au minimum avec une connexion Internet. Vous devrez peut-être également créer ou associer un compte Nintendo. Une carte microSD (vendue séparément) peut être requise en fonction de votre espace de stockage. La configuration requise de l’espace de stockage peut changer

Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles (1ᵉʳ septembre)

Partez pour de nouvelles aventures au sein de Marl Kingdom avec Rhapsody II: Ballad of the Little Princess et Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom ! Rejoignez Kururu, la fille de Cornet et Ferdinand, alors qu’elle poursuit ses rêves d’amour véritable, et faites l’expérience de ces RPG classiques avec forte alors qu’ils prennent les devants de la scène ! Grâce à des visuels améliorés, une histoire qui fait chaud au cœur, une bande-son pleine de charme et une conclusion intense, Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles gagnera à coup sûr le cœur de tous lors de sa sortie occidentale tant attendue !

Vampire: The Masquerade – Swansong (28 septembre)

Basé sur l’univers du jeu de rôle culte et développé par des spécialistes du genre, Vampire: The Masquerade – Swansong est un RPG narratif où chacun de vos choix déterminent non seulement le destin des trois personnages principaux, mais également celui de la Camarilla de Boston.

Et si les vampires existaient ? Et si ces prédateurs sanguinaires vivaient cachés parmi nous, organisés, subtils et ourdissant des conspirations millénaires ? Et si vous étiez l’un d’entre eux ? Vampire: The Masquerade vous offre l’opportunité de jouer le plus glamour des monstres dans un monde sophistiqué où les frontières entre le réel et le surnaturel sont toujours troubles.

Hazel Iversen, le Cygne, est le nouveau Prince de la Camarilla de Boston. Une main de fer dans un gant de velours, elle compte bien assoir son pouvoir et faire respecter la Mascarade, la loi vampirique qui dissimule l’existence des créatures de la nuit aux humains. Mais rien ne se passe comme prévu. Entre rumeurs de complots, de meurtres et de luttes de pouvoir, agissez dans l’ombre pour protéger la Camarilla dans une enquête trépidante qui plonge Boston dans le chaos.

Jouez 3 vampires centenaires. Évoluez à travers leurs destins liés, confrontez leurs différents points de vue et exploitez leur fiche de personnage pour tenter de démêler le vrai du faux. Chaque personnage a ses propres compétences et disciplines vampiriques que vous choisissez de développer librement, en fonction de l’approche que vous souhaitez privilégier. Intimidation, séduction ou furtivité, à vous de choisir la méthode – tant que vous êtes en mesure de satisfaire votre Soif de sang.

Proposant une approche de gameplay inédite, Swansong met l’accent sur les conséquences de vos choix aussi bien dans l’investigation que dans les interactions sociales entre les personnages. Analysez chaque situation avec acuité car vos décisions peuvent avoir d’immenses répercussions sur l’aventure de vos héros ainsi que sur la Camarilla de Boston.

Avatar The Last Airbender: Quest for Balance (22 septembre)

Revivez l’aventure épique de la série originale Avatar : The Last Airbender en incarnant Aang et ses amis. Maîtrisez les éléments, explorez les lieux les plus emblématiques de la série, résolvez des énigmes difficiles basées sur l’environnement et revivez les moments les plus émouvants de la vie d’Aang. Jouez au mode histoire en solo ou avec un ami via le mode coopératif unique à deux joueurs. Accomplissez votre destin et revivez les aventures originales d’Aang. Rejouez n’importe quel des 18 chapitres palpitants quand vous le souhaitez pour revivre vos moments préférés de la série. Explorez le monde d’Avatar et voyagez à travers les quatre nations dans une aventure en 18 chapitres en coopération à solo ou à 2 joueurs. Incarnez 9 personnages emblématiques, dont Aang, Toph, Sokka, et Katara. Faites face à des mystères et résolvez des énigmes difficiles en utilisant les capacités uniques de l’eau, de la terre, du feu et de l’air. Améliorez vos capacités tout au long de l’histoire pour libérer tout le potentiel de l’eau, de la terre, du feu et de l’air de l’Avatar !

SUPER BOMBERMAN R 2 (13 septembre)

Le petit dernier des Party Games de la série SUPER BOMBERMAN R ! Avec ses nouvelles aventures et ses nouveaux modes, c’est le titre qui propose le contenu le plus important de toute l’histoire de la série ! Ce jeu propose non seulement des affrontements hors ligne, dans lesquels vous pouvez jouer contre vos amis ou votre famille, mais également des batailles en ligne contre des joueurs du monde entier, sans oublier un mode solo. Un mode « Château » vient s’ajouter aux traditionnels modes « Standard », « Grand Prix » et « Bataille 64 ». Dans ce nouveau mode, les joueurs sont divisés en deux camps, Attaque et Château, et doivent s’affronter pour remporter le trésor ! Une fonctionnalité « Éditeur de niveaux » a également été ajoutée. Elle permet aux joueurs de créer leurs propres niveaux pour le mode « Château » et de les partager en ligne avec les joueurs du monde entier.

Mineko’s Night Market (26 septembre)

Mineko’s Night Market est un jeu qui rend hommage à la culture japonaise avec une histoire réconfortante qui aborde les thèmes de l’amitié, de la tradition, et surtout des chats. Vous y incarnez Mineko, une jeune fille pleine de curiosité qui vient d’emménager dans un village en crise situé au pied du mont Fugu, sur une île d’inspiration japonaise. Les habitants superstitieux y vénèrent Nikko, le Chat du soleil. On a longtemps cru que ce n’était qu’un mythe, mais ces derniers temps, il a été aperçu à plusieurs reprises, ce qui ne manque pas de semer la confusion. Découvrez les secrets du village, et aidez-le à retrouver sa gloire d’antan. Vous devrez gérer vos activités quotidiennes, vous acquitter de diverses tâches, accomplir des quêtes insolites et fabriquer des objets uniques pour le marché nocturne qui se tient chaque semaine !

Rune Factory 3 Special (5 septembre)

Installez-vous dans une superbe ville fantastique sous les traits d’un jeune aventurier portant un secret monstrueux dans Rune Factory 3, remastérisé pour la nouvelle génération sur Nintendo Switch™. Parmi les nouvelles fonctionnalités de Rune Factory 3 Special, retrouvez le mode Jeunes mariés, des aventures indépendantes débloquées pour chaque mariage avec l’une des 11 célibataires éligibles du jeu ! Que vous nous découvriez pour la première fois ou que vous soyez de retour après une longue absence, plongez dans l’histoire inoubliable de Rune Factory 3 avec des graphismes améliorés et des modèles de personnages recréés en 3D.

ANONYMOUS;CODE (8 septembre)

Il s’agit du dernier travail du créateur de STEINS;GATE, Chiyomaru Shikura, en collaboration avec le personnel de retour de la série Science Adventure. Vivez l’histoire des hackers qui réécriront le futur. 2037. Nakano, Tokyo. Pollon Takaoka est pris dans un enchevêtrement d’intrigues à la suite de sa rencontre avec la mystérieuse fille Momo et fait face à des événements majeurs qui secouent le monde. Vivez l’expérience avec Pollon, aidez-le à pirater les myriades de branches de la réalité et « chargez » la fin qui sauve le monde !

Mugen Souls Z (14 septembre)

Chou-Chou, la déesse incontestée, est de retour pour une toute nouvelle aventure dans laquelle elle tente de conquérir les douze mondes du Zodiaque avec l’aide de différents personnages, dont certains que vous connaissez peut-être déjà. Cette suite de Mugen Souls propose des cartes de combat ouvertes, des combats stratégiques au tour par tour, un niveau maximum de 9999 et la possibilité d’infliger des milliards de points de vie de dégâts. Vous incarnez Chou-Chou, une héroïne capable de charmer ses ennemis pour les transformer en serviteurs shampuru. Vous pouvez également personnaliser l’apparence et les compétences des membres du groupe, créer de nouveaux serviteurs et bien plus encore. Alors que Chou-Chou et son équipage naviguent d’un monde à l’autre à bord de leur vaisseau spatial, le G-Castle, ils doivent coopérer avec la nouvelle déesse ultime, Syrma, pour contrer une menace surgie du passé. Explorez de vastes mondes regorgeant de défis, affrontez des vaisseaux ennemis et faites la connaissance de nombreux personnages marquants, le tout dans un jeu à l’esthétique « moe » qu’affectionnent tant les fans du style anime. Cette mise à jour de Mugen Souls Z, qui inclut tous les bonus de la version précédente tout en adaptant fidèlement le contenu de l’original japonais, est un excellent moyen de découvrir ce JRPG culte.

NASCAR Arcade Rush (15 septembre)

Vivez les sensations NASCAR à la sauce arcade dans un tout nouveau jeu qui vous met au volant d’une nouvelle expérience NASCAR à haute vitesse proposant des circuits iconiques réimaginés !

Big Farm Story (1er septembre)

Faites de nouvelles rencontres, créez votre communauté et écrivez votre histoire. Vous découvrez la ferme de votre grand-père en très mauvais état. Les bâtiments tombent en ruine et les champs sont envahis de mauvaises herbes. La ferme est à l’abandon et votre grand-père a disparu sans laisser de trace. Retroussez vos manches et attrapez votre arrosoir. C’est le moment de montrer vos talents d’agriculteur et de restaurer la ferme dont vous rêviez enfant. Retrouvez la trace de votre aïeul et écrivez votre propre histoire !

TY, le tigre de Tasmanie 4: Le retour de Opération Sauvetage

TY, le tigre de Tasmanie™, le héros aimé par des millions de fans dans le monde entier est de retour ! Rejoignez TY dans une nouvelle aventure passionnante dans le grand Outback australien. Aiguisez votre esprit et vos boomerangs pour trouver des trésors cachés, aider les autochtones pittoresques et découvrir les mystères de la terre australienne.

Dolphin Spirit – Mission Océan (28 septembre)

Embarquez pour une aventure surprenante sur l’île tropicale de Maupiroa ! Prenez le large et découvrez les secrets qui entourent l’île ! Plongez dans les fonds marins regorgeant de vie et de couleurs avec votre ami le dauphin Keanu. Apprenez-en plus sur la vie aquatique et l’écologie tout en aidant l’association environnementale locale pour sauver l’île d’une catastrophe imminente. Vos vacances sur l’île de Maupiroa ne vont pas être de tout repos ! Fort heureusement, vous pourrez compter sur votre grand-père et les habitants de l’île pour vous prêter main-forte dans votre quête. Apprenez-en davantage sur le folklore et les traditions de l’île pour la sauver de la destruction. Lancez-vous dans une aventure fantastique et imprégnez-vous de l’héritage de vos ancêtres pour percer les secrets des totems magiques. Découvrez les trésors cachés de la vie sous-marine accompagnée de votre acolyte Keanu le dauphin. Participez aux missions de conservation de l’association locale et prenez des photos de la faune de l’île pour compléter votre codex. Émerveillez-vous devant le riche écosystème marin et apprenez comment le préserver. Utilisez votre pouvoir pour aider la vie marine en danger. Dolphin Spirit – Mission Océan est un jeu d’aventure éducatif avec une touche de fantaisie, qui se déroule sur la magnifique île tropicale Maupiroa.

Inspecteur Gadget : MAD Time Party (14 septembre)

Métroville est tombé sous le contrôle du diabolique Dr Gang et de ses agents de MAD. Afin de sauver la ville, l’Inspecteur Gadget doit utiliser une machine à remonter le temps pour retourner dans le passé. Malheureusement, celle-ci tombe en panne et ses ancêtres se retrouvent téléportés dans le présent. Votre mission : Explorer Métroville et défier vos ancêtres pour récupérer les pièces manquantes de la machine à remonter le temps. Vous devrez résoudre des quêtes sous forme de mini-jeux pour débloquer les boulons nécessaires à la réparation de la machine. Jouez contre trois ancêtres Gadgets pour gagner des boulons. Baladez-vous dans les environnements emblématiques de la célèbre série originale, rencontrez des personnages tels que le Chef Gontier, Sophie ou les agents de MAD et utilisez les divers gadgets de l’inspecteur pour combattre les forces de MAD. Embarquez pour une aventure amusante et exaltante où vous incarnerez le légendaire Inspecteur Gadget et sauver Métroville de l’emprise du Dr Gang !

Paleo Pines (26 septembre)

Bienvenue à Paleo Pines, charmante île aux dinosaures amicaux, aux habitants farfelus et au passé mystérieux. Ici, l’évolution a mené à un monde où les humains et les dinosaures vivent en harmonie ! Pars découvrir ses secrets avec Lucky, ta dino de compagnie, et rencontre ses congénères. Les habitants du village, curieux mais bienveillants, pourront t’aider dans ta quête (et te donner du travail !). Fais pousser des cultures, aide les villageois, tisse des liens avec d’adorables dinosaures et découvre le passé oublié de l’île pour créer un refuge où les dinosaures seront heureux.

Gloomhaven (18 septemnre)

Gloomhaven est un jeu de rôle tactique sombre et complexe, avec 17 mercenaires uniques et plus de 1 000 capacités.