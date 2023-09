San Francisco, Californie, le 1er septembre 2023 – Pokémon GO accueille une nouvelle saison ! Baptisée Des aventures à foison, elle permet aux dresseuses et dresseurs d’attraper pour la première fois des Pokémon de Paldea. Cette région, dans laquelle on peut croiser Poussacha, Chochodile et Coiffeton a été inaugurée avec Pokémon Ecarlate et Violet. Pokémon GO couvre ainsi toutes les générations.

Découvrez la nouvelle saison de Pokémon GO en vidéo ci-dessous:

En plus de ces nouveaux arrivants, Des aventures à foison propose également des ultra bonus, des événements ainsi qu’une nouvelle étude spéciale gratuite, sans oublier de nouveaux objets pour les avatars. Retrouvez toutes les informations sur les Pokémon de Paldea et la saison Des aventures à foison sur le site officiel de Pokémon GO.