Bubble Ghost est un jeu vidéo sorti en 1987, développé par Christophe Andréani et édité par ERE Informatique. Le jeu était initialement conçu pour les ordinateurs Atari ST et Amiga, mais il a été porté sur plusieurs autres plates-formes au fil du temps, y compris Game Boy est sorti en 1990.

L’intrigue de Bubble Ghost tourne autour d’un petit fantôme qui doit guider une bulle à travers une série de niveaux remplis d’obstacles pour la faire sortir d’une maison hantée. Les joueurs contrôlent le fantôme et utilisent leur souffle pour déplacer la bulle à travers les pièces, en évitant les pièges tels que les clous, les pointes et les ventilateurs.

L’histoire se déroule dans l’ancien château du célèbre inventeur Heinrich Von Schinker, situé dans le nord de l’Angleterre. Soudain, et sans savoir pourquoi, l’esprit d’Heinrich apparaît réincarné sous la forme d’un petit fantôme et se réveille dans la salle principale de son château. Mais il semble enchanté : ses folles inventions se sont retournées contre lui et de féroces animaux sauvages sont apparus dans tout le château. Il y découvre une grosse bulle flottant dans les airs et qu’on peut déplacer en soufflant. Lorsque la porte du château se referme derrière lui, et sans savoir pourquoi, quelque chose en lui lui dit qu’il doit guider cette bulle vers la liberté.

Le jeu est connu pour sa jouabilité simple, mais difficile, nécessitant une grande précision pour naviguer à travers les niveaux. Le concept novateur de Bubble Ghost a attiré l’attention des joueurs et des critiques à l’époque de sa sortie.

L’éditeur SelectaPlay a confirmé qu’il serait présent à l’Indie Dev Day, présentant pas moins de six nouveaux titres de son prochain portefeuille de jeux. Se déroulant du 8 au 10 septembre à Barcelone, en Espagne, SelectaPlay proposera aux fans les premières démos jouables, dont trois seront annoncées prochainement. L’un des titres que SelectaPlay présentera est Bubble Ghost Remake, dont la sortie est confirmée sur Nintendo Switch.

La présentation officielle :

Guidez un petit fantôme et sa bulle à travers un château enchanté plein de dangers et de défis dans cet incroyable remake de Bubble Ghost. Surmontez des niveaux de compétence et des énigmes ingénieuses en découvrant l’histoire derrière l’esprit d’Heinrich Von Schinker. Cette réimagination du jeu propose des graphismes et des sons entièrement mis à jour, ainsi qu’une foule de nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux modes de jeu, des boss finaux stimulants, des objets de collection et bien d’autres secrets qui complètent une aventure passionnante et stimulante dans un château magique. Êtes-vous prêt à faire exploser la bulle et à découvrir les secrets du château ?

Bubble Ghost Remake offre une expérience de jeu passionnante avec plusieurs modes et fonctionnalités uniques :

Mode Histoire : Terminez tous les niveaux du jeu en mode histoire, y compris les niveaux cachés et les boss finaux, tout en découvrant les secrets derrière l’esprit d’Heinrich et sa bulle. Si vous souhaitez le terminer pleinement, vous devrez débloquer toutes les compétences et découvrir tous les secrets de chaque niveau.

Mode Speedrun : Profitez du mode classique dont l’objectif est de terminer le jeu dans les plus brefs délais, en utilisant n’importe quelle stratégie pour gagner des secondes.

Mode sans coup : parviendrez-vous à terminer le jeu sans que la bulle n’éclate ? Faites-le et vous serez accueilli dans la communauté grandissante des « no-hitters ».

Temple de la renommée : terminez en tête du classement dans chaque niveau du jeu pour devenir une légende de Bubble Ghost Remake

Vivez une aventure avec plus de 40 niveaux de compétence et des énigmes ingénieuses qui offrent des heures de divertissement et de défi.

Des graphismes et un son totalement repensés qui donnent vie au monde magique du château.

Débloquez des succès dans le jeu et comparez vos scores avec ceux des meilleurs joueurs du monde.

Découvrez de nouveaux modes cachés, objets de collection et secrets pour une expérience de jeu encore plus palpitante.