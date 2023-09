Absent de base dun line-up de Level-5 pour le TGS 2023 (du 21 au 24 septembre), Professor Layton and the The New World of Steam sera présent mais uniquement dans une vidéo de démonstration live.

Le Tokyo Game Show (TGS) est l’un des plus grands événements annuels de l’industrie du jeu vidéo au monde. Il se déroule à Tokyo, au Japon, et est organisé par la Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA).

Autre information de taille, le très attendu DECAPOLICE sera jouable pour la première fois.

Le line-up:

– DECAPOLICE (PS5, PS4, Switch) : démo jouable + live

– Fantasy Life i (Switch) : démo jouable + live

– Inazuma Eleven : Victory Road (PS4, Switch, Mobile) : démo jouable + live

– Megaton Musashi Wired (PS4, Switch) : démo live

– Professor Layton and the The New World of Steam (Switch) : démo live