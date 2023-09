L’anime mettant en vedette le duo japonais SUIREN a été diffusé pour la première fois à l’ANIME Impulse OC, en Californie.

Paris, le 4 septembre 2023 – SQUARE ENIX® a dévoilé aujourd’hui la toute nouvelle cinématique d’introduction animée de STAR OCEAN™ THE SECOND STORY R™. Le futur remake en 2.5D sera disponible le 2 novembre 2023 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®) et en version numérique sur PC via STEAM®. L’anime a été montré pour la première fois au public de l’ANIME Impulse OC et montre les deux personnages jouables principaux, Claude et Rena, ainsi que leurs alliés, se préparant pour l’aventure avant d’affronter des menaces venues d’un autre monde.

Cette cinématique d’introduction, alliant des scènes d’action intenses à une musique entrainante, a été réalisée par la société de production d’animation « Yostar Pictures ». La chanson « stella », qui est le thème de STAR OCEAN THE SECOND STORY R, a été écrite par le duo japonais SUIREN composé du vocaliste Sui et du pianiste et arrangeur Ren.

Les précommandes des éditions physiques standards sont disponibles dès maintenant et incluent les éléments numériques suivants en tant que bonus de précommande* : Épée longue de la Fédération pangalactique (Claude)

Poings forestiers (Rena)

Lot d’objets de récupération (Fruits rouges x20, Potion de résurrection x20)

Anneau de l’aube * Disponibles chez certains revendeurs uniquement STAR OCEAN THE SECOND STORY R sera disponible le 2 novembre 2023 sur Nintendo Switch, PS5™, PS4™ et PC via STEAM