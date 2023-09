Les portages de jeu smartphone sont relativement présents sur Nintendo Switch, parfois pour le meilleur, mais souvent pour le pire… Alors dans quelle catégorie joue notre cher Johnny ? Il est temps de nettoyer votre fusil à lunette pour analyser ce portage sous toutes ses coutures…

Headshot !

À la base Johnny Trigger fait partie des écuries SayGames et Estoty. Les développeurs sont d’ailleurs spécialisés dans ce type de jeu, aux graphismes très simplistes et au gameplay proposant juste ce qu’il faut (de quoi « tuer le temps » dans une salle d’attente en somme). Le portage que nous retrouvons ici est assuré par Qubic Games, un studio spécialisé dans ce type d’opération sur la console hybride de Nintendo.

Ici, point de fioriture au niveau de l’histoire, ce qui prime c’est l’action… On commence directement sur un toit et on enchaine les headshots en tirant sur les vilains pas beaux tout blancs et tout ronds, mais uniquement ceux qui portent un masque de voleur (comme Zorro). On enchaine ainsi les niveaux, à descendre les méchants dans une ambiance totalement arcade.

Headshot !

À la base Johnny Trigger fait partie des écuries SayGames et Estoty. Les développeurs sont d’ailleurs spécialisés dans ce type de jeu, aux graphismes très simplistes… oups, on a un peu trop forcé sur l’utilisation du titre… Alors voilà, on le disait plus haut, le jeu est très arcade et les commandes sont extrêmement simples. On vise avec le Joy-Con gauche, on appuie sur R pour Zoomer et on finit en appuyant sur A pour faire parler la poudre, généralement pour faire un « Headshot ». Enfin le bouton X permet d’activer ou non la visée gyroscopique.

L’avantage dans le jeu, c’est qu’il n’est pas nécessaire de bloquer sa respiration avant de tirer, ou de tenir compte du sens du vent… On vise, on tire et on abat les méchants (de préférence avant qu’ils ne s’en prennent à des civils ou qu’ils ne s’enfuient). Chaque ennemi abattu vous rapporte de l’argent et il faut tous les abattre pour passer au niveau suivant. Avec l’argent obtenu vous pouvez acheter des skins pour vos armes (qui ne servent strictement à rien) ou alors des améliorations pour vos armes (qui sont un chouïa plus intéressantes, permettant notamment d’augmenter votre puissance de feu ou de rajouter un silencieux sur votre arme, afin d’éviter d’attirer l’attention de vos ennemis dès le premier coup tiré… Mais ce n’est pas tout, vous pouvez également collecter des rubis qui vous permettront de débloquer d’autres armes (si vous en avez la patience)… Car vu le coût de certains éléments, il parait évident qu’il faudra enquiller des heures de jeu, pour espérer s’acheter de nouvelles armes… (et surtout beaucoup de patience).

Headshot !

À la base Johnny Trigger fait partie des écuries SayGames et Estoty. Les développeurs sont d’ailleurs spécialisés dans ce type de jeu, aux graphismes très simplistes… oups, désolé, encore une sortie de route… Mais finalement, cet effet de répétition correspond parfaitement à l’ambiance générale du jeu… On enchaine différentes missions dans différents lieux… Mais une fois celles-ci terminées, on reboucle à la première mission sans avoir droit à des variantes… Pire, les ennemis se comportent exactement de la même manière et l’emplacement de notre personnage est quasi toujours le même…

Toutefois, cette monotonie est brisée de façon cyclique par certains passages un peu plus proche, où il faudra jouer de la mitraillette pour dégommer les ennemis…(la seule chose qui reste mobile, c’est notre viseur) Mais prudence, il ne faudra pas les laisser fuir ou risquer de blesser un civil, car sinon, il faudra recommencer le niveau en cours. Une fois arrivé au tout dernier niveau de la zone, vous aurez un personnage (avec une tête un peu plus grosse), faisant office de Boss… Mais on ne va pas se mentir, après quelques upgrades, les Boss ne résisteront pas longtemps aux tirs de vos balles. Au fil des parties, le jeu s’avère plutôt monotone et nous sert continuellement la même bande-son… De plus les méchants bandits visent aussi bien que les Stormtroopers (dont ils reprennent d’ailleurs les couleurs blanches et noires).

Malgré tout, il y a quelques points positifs (quand même !). Tout d’abord le côté relativement défouloir du jeu (de par sa simplicité), par contre, on préfèrera en profiter à petites doses. Ensuite, cette version Nintendo Switch propose un mode coop, qui vous permettra de vous ennuyer avec un ami… Il est d’ailleurs possible de jouer à seul Joy-Con, ce qui facilite le partage de manette. On précisera d’ailleurs que la prise en main est relativement intuitive et même si le Joy-Con n’est pas toujours très précis pour ce type de jeu, on peut compter sur les contrôles gyroscopiques pour remonter légèrement la cible vers un gangster ! Une fonctionnalité plutôt intéressante qui simplifie quand même pas mal certains tirs (lorsque l’on voit les ennemis !).

Le jeu comporte plus de 2000 missions, dans 3 environnements différents… Autant dire que vous en ferez vite le tour et qu’il n’est pas acquis que vous teniez bon jusqu’aux 2000…

Conclusion 3.8 /10 Ce n'est pas notre genre de descendre des titres comme des snipers, mais soyons honnête, ce portage d'un jeu sorti à l'origine sur smarpthone (où il a été plutôt bien accueilli), n'a franchement pas sa place dans votre ludothèque Nintendo Switch… Le principal ajout du jeu est son mode 2 joueurs qui vous permettra de vous ennuyer sévère au bout d'un moment avec un ami ! Si vous cherchez un vrai jeu de sniper, des alternatives solides (comme Sniper Elite) existent et sinon, il vous reste votre smartphone pour jouer à Johnny Trigger dans sa version gratuite (mais avec des pubs) ! LES PLUS La possibilité d'utiliser le gyroscope pour viser.

Le mode coop.

Headshot !

Le côté défouloir (mais à petite dose).

Pas de publicités. LES MOINS La sensation de jouer à un jeu mobile.

La redondance des missions.

Certains items semblent impossibles à débloquer.

Plutôt pauvre graphiquement.

Entièrement en anglais (même si ça ne gêne pas à la compréhension)

Quelques bugs. Détail de la note Graphismes 0

Maniabilité 0

Diversité 0

Bande sonore 0