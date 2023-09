Los Angeles, États-Unis, Saint-Ouen, France – 5 septembre 2023 : iam8bit, Armor Games Studios, Skybound Games, le développeur indépendant Gummy Cat et Just For Games ont le plaisir d’annoncer que Bear & Breakfast, le jeu de gestion de gîte forestier est désormais disponible en édition physique sur Nintendo Switch.

Les fans de jeux cozy peuvent vivre leur rêve de posséder une petite auberge bed and breakfast (et en incarnant un ours, rien de moins !) avec les éditions physiques désormais disponibles. Chaque copie comprend 6 cartes postales premium, une jaquette réversible, un code de téléchargement numérique pour la bande-son et une cartouche de jeu non zonée, compatible avec les consoles du monde entier.