Alors que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom enchaine les records, beaucoup prennent son prédécesseur en modèle et s’interroge sur la possibilité d’une annonce de Season Pass ou d’un DLC à cette gigantesque aventure. C’est lors d’une interview avec la rédaction japonaise de Famitsu que le directeur du jeu Fujiyashi Hidemaro et le célèbre producteur Eiji Aonuma nous livre une réponse à ce sujet. Avant de vous laisser à l’information ci-dessous, nous renvoyons les retardataires encore en pleine hésitation à notre test du jeu sur cet article.

Du coup, nous souhaitons vous poser quelques questions sur le prochain opus qui intéresse déjà énormément de monde… S’agira-t-il encore une fois d’une suite? Aurons-nous quelque chose de totalement nouveau? Nous pensons que les possibilités sont très nombreuses.

Fujibayashi: Je ne sais pas ce qu’il en est de ce « prochain opus » mais nous réfléchissons à la question de savoir quelle sera la prochaine expérience amusante que nous pourrons proposer. A la question de savoir la forme que cela prendra, je ne peux que vous confirmer qu’à l’heure actuelle nous n’avons nous-même pas de réponse à vous donner.

Aonuma: Cette fois-ci, nous ne prévoyons pas de lancer de contenu supplémentaire payant. La raison à cela étant que nous avons l’impression d’avoir créer toutes les expériences qu’il était possible de délivrer sur ce monde. A l’origine, la raison principale pour laquelle nous avons fait une suite c’était que nous pensions qu’il serait intéressant de proposer de nouvelles choses et de nouvelles expériences sur ce Hyrule que les joueurs ont appris à connaitre. En ce sens, si nous avons de nouvelles idées qui germent à nouveau, il n’est pas impossible que nous revenions sur ce monde. Que ce soit une suite, ou un tout nouveau titre, ce qui est sur c’est que nous aurons certainement une toute nouvelle expérience de jeu à vous proposer. J’espère que vous attendez ça avec impatience.