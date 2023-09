Quatre jeux supplémentaires viennent d’être ajoutés à Nintendo Switch Online, avec Kirby’s Star Stacker, Quest for Camelot, Downtown Nekketsu March : Super-Awesome Field Day, et Joy Mech Fight.

Cette mise à jour est d’autant plus intéressante que trois de ces jeux sont sortis à l’origine uniquement au Japon et n’ont jamais été traduits en anglais. Quest for Camelot est le seul de ces jeux à avoir été rendu disponible en Occident lors de sa sortie initiale.

Comme tous ces jeux sont disponibles sur les versions NES, SNES ou Game Boy, ils sont jouables dès maintenant sans nécessiter d’abonnement au service Expansion Pack de Nintendo Switch Online (qui propose des jeux Gameboy Advance, Megadrive et Nintendo 64).

Kirby’s Star Stacker est un jeu vidéo développé par HAL Laboratory et édité par Nintendo. Il a été initialement publié au Japon sur la console Game Boy en 1997. Le jeu a également été porté sur d’autres plates-formes, notamment la Game Boy Color, la Nintendo 3DS et la Wii, dans le cadre de diverses compilations et rééditions.

Le jeu appartient au genre des jeux de puzzle et est similaire à d’autres jeux de puzzle populaires tels que Tetris. L’intrigue de base du jeu met en scène Kirby, le personnage principal de la série de jeux Kirby, empilant des étoiles de différentes couleurs pour les faire disparaître de l’écran. L’objectif est de créer des piles d’étoiles identiques, ce qui les fait disparaître et rapporte des points.

Le gameplay de Kirby’s Star Stacker est simple mais addictif. Les étoiles tombent du haut de l’écran, et le joueur doit les empiler rapidement pour éviter que l’écran ne soit envahi. Les étoiles tombent en différentes combinaisons de couleurs, ce qui nécessite une certaine stratégie pour les empiler de manière efficace. Le jeu propose également différents modes de jeu, dont un mode histoire dans lequel Kirby affronte divers adversaires de l’univers Kirby.

Downtown Nekketsu March: Super-Awesome Field Day! est un jeu vidéo développé par Technōs Japan et publié par Technōs Japan au Japon en 1990. Ce jeu est également connu sous le nom de « Nekketsu Kōkō Dodgeball Bu: Soccer Hen » au Japon. Il fait partie de la série « Kunio-kun » de jeux vidéo, qui mettent en scène des lycéens se battant dans diverses situations sportives et urbaines.

Le jeu propose un gameplay axé sur les sports et les mini-jeux. Il met en scène les personnages de la série « Kunio-kun », notamment Kunio et Riki, dans une variété d’événements sportifs tels que le football, le saut en hauteur, le 100 mètres, le tir à l’arc et d’autres activités similaires à un jour de compétition sportive à l’école.

Les joueurs peuvent choisir leur personnage préféré parmi les lycéens de la série et participer à différents mini-jeux. Chaque personnage a ses propres statistiques et compétences, ce qui peut influencer les performances dans les différents sports. Le jeu peut être joué en mode solo ou en mode multijoueur, ce qui permet à deux joueurs de s’affronter dans les différents événements.

Joy Mech Fight est un jeu vidéo de combat développé par Nintendo et publié au Japon en 1993 pour la console Famicom, qui est essentiellement la version japonaise de la Nintendo Entertainment System (NES). « Joy Mech Fight » est un jeu de combat en 2D qui met en scène des robots anthropomorphes (ou mechas) s’affrontant dans des arènes. Le jeu propose un mode solo où les joueurs affrontent une série d’adversaires contrôlés par l’ordinateur et un mode multijoueur où deux joueurs peuvent s’affronter.

Le jeu propose une grande variété de personnages jouables, chacun ayant ses propres mouvements spéciaux et capacités. Les joueurs peuvent choisir parmi une liste impressionnante de 36 combattants différents, ce qui ajoute de la profondeur au gameplay. Chaque personnage dans « Joy Mech Fight » possède un ensemble d’attaques spéciales uniques, ce qui encourage les joueurs à expérimenter avec différents combattants pour découvrir leurs styles de jeu préférés. Le mode solo du jeu propose une histoire dans laquelle les joueurs doivent affronter divers adversaires pour sauver le monde d’une menace robotique maléfique.

Quest for Camelot est un jeu vidéo basé sur le film d’animation du même nom (Excalibur, l’épée magique chez nous). Le jeu a été développé et édité par Titus Software, et il est sorti sur plusieurs plates-formes en 1998 pour accompagner la sortie du film. Le jeu a été publié sur Game Boy Color, Game Boy, et PlayStation.

Le jeu suit de près l’histoire du film d’animation « Quest for Camelot » produit par Warner Bros. Il s’agit d’une aventure médiévale-fantastique centrée sur une jeune fille nommée Kayley, qui rêve de devenir chevalier à la cour du roi Arthur. Lorsque la légendaire épée Excalibur est volée, Kayley se lance dans une quête pour la récupérer et ainsi sauver le royaume de Camelot.

Le gameplay de « Quest for Camelot » est principalement axé sur l’action et l’aventure, avec des éléments de jeu de plateforme et de combat. Le joueur contrôle Kayley et peut utiliser son épée pour combattre des ennemis, sauter par-dessus des obstacles et résoudre des énigmes pour progresser dans l’histoire. Au fur et à mesure de l’aventure, Kayley sera accompagnée de plusieurs personnages du film, chacun ayant des compétences spéciales qui peuvent aider le joueur à surmonter les défis.

Le jeu reprend plusieurs des lieux et des personnages du film, ce qui en fait une expérience immersive pour les fans du film. Cependant, il n’a pas connu le même succès que d’autres jeux basés sur des films à l’époque, en grande partie en raison de critiques mitigées concernant ses graphismes et sa jouabilité.